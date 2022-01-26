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16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли гены, из-за которых мужской и женский мозг работает по-разному

Опыты проводились на мышах, но специалисты считают, что человеческий мозг работает похоже.

Ученые из Стэнфордского университета провели опыты на лабораторных мышах и обнаружили более тысячи генов, которые указывают на разницу в работе мозга у самок и самцов. Исследователи отмечают, что эти результаты, вероятно, касаются и людей.

В ходе исследования ученые изучили структуры, отвечающие за такие реакции как оценка, знакомство, спаривание и ненависть. Найденные гены помогли специалистам идентифицировать конкретные клетки мозга, которые отвечали за специфическое для пола поведение. Например, мыши мужского пола быстрее самок определяли пол чужака на своей территории, а самки были настроены более агрессивно по отношению к чужакам, находящимся рядом с их потомством.

Кроме того, в ходе исследования ученые выявили гены, которые одновременно отвечали за типичное половое поведение и были факторами риска развития определенных заболеваний мозга.

Например, из 207 генов, связанных с расстройствами аутистического спектра, 29 были активнее у самцов и лишь десять — у самок. Это частично объясняет тот факт, что подобные особенности здоровья у мужчин встречаются в четыре раза чаще, чем у женщин. А вот у самок ученые нашли более активные гены, связанные с болезнью Альцгеймера и рассеянным склерозом, от которых, по статистике, чаще страдают женщины.

Авторы работы отмечают, что хоть исследования и проводились на мышах, скорее всего, аналогичные типы клеток мозга играют роль и в формировании типичного социального поведения мужчин и женщин. Ученые намерены продолжить свою работу.

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