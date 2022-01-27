15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
VK провела акцию ко Дню снятия блокады Ленинграда
В небо поднялись белые шары как символ храбрости и стойкости жителей военного Ленинграда.
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27 января на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга VK провела акцию памяти в честь Дня снятия блокады Ленинграда. Участие в мероприятии приняли жители города, известные блогеры и сотрудники компании, которые отпустили в небо большие белые шары, символизирующие храбрость и стойкость жителей Ленинграда военного времени.
В ходе акции блогеры, чьи родные пережили блокаду или погибли в городе в этот период, рассказали собравшимся истории своих семей и напомнили о важности этого исторического события для России и каждого ее жителя.
Акция проходила на Дворцовой и Эрмитажной пристанях и еще в пяти точках на Дворцовой набережной. Сообщается, что шары поднялись над крышами города, но не улетели — их привязали к длинным тросам, чтобы акция не представляла опасности для окружающей среды. После мероприятия шары вернули на землю.
Для VK акция ко Дню снятия блокады Ленинграда имеет большое значение. Санкт-Петербург — родина социальной сети ВКонтакте, которая занимает важное место в экосистеме VK.
Екатерина Гура