16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Печенье с предсказанием принесло жителю США 4 миллиона долларов
Номера из печенья оказались счастливыми.
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60-летний Габриэль Фиерро из Северной Каролины благодаря печенью с предсказаниями выиграл джекпот лотереи Mega Millions в размере четырех миллионов долларов.
Как рассказал победитель, они вместе с женой обедали в своем любимом азиатском ресторане Red Bowl в городе Шарлотта. Посетителям заведения вместе с едой бесплатно дают и традиционное печенье с предсказаниями. В этот раз Фиерро попался набор «счастливых» чисел, которые мужчина решил использовать в онлайн-лотерее. На всякий случай, при покупке билета, он добавил функцию «умножения выигрыша», благодаря которой стал обладателем не одного, а четырех миллионов долларов.
По словам Фиерро, сначала он не мог поверить в свою удачу и до последнего был уверен, что письмо, которое он получил из офиса лотереи, — это просто розыгрыш. Но все-таки он позвонил в компанию, где ему и подтвердили миллионный выигрыш.
После уплаты обязательного налога, Фиерро забрал домой 2 840 401 доллар. Счастливчик отметил, что большую часть своего выигрыша намерен инвестировать, он также пообещал устроить большой праздник в том самом азиатском ресторане и оставить там хорошие чаевые.
Екатерина Гура