Ликвидация товаров: скидки до 93% на сумки, одежду и многое другое

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Утепленная женская зимняя парка прямого силуэта отлично впишется в городской стиль, хорошо сочетается со спортивным и casual стилями. Проклеенные швы и дополнительная пропитка обеспечивают максимальную защиту от внешней влаги. Женственный силуэт и высокие защитные характеристики делают эту модель незаменимой в гардеробе для города. Женская зимняя парка рассчитана на минусовые температуры, но для зимней оттепели — то, что нужно. Лаконичный и элегантный дизайн. Цветовую палитру коллекции оценят девушки и женщины, выбирающие минималистичные и женственные вещи. На товар действует большая скидка.
Женская футболка свободного кроя самых разнообразных принтов с коротким рукавом отлично подойдет разным типам фигур, хорошо сидит и не стесняет движений. Мягкая ткань не раздражает кожу. Футболка для девушек универсальна и прекрасно комбинируется с разными предметами вашего гардероба. Будет эффектно смотреться как с юбками и шортами различных фасонов, так и в классическом сочетании с джинсами и брюками. Удобно носить навыпуск или заправлять. Заказывайте на сайте с огромной скидкой.
Футболка синтетика, но приятная к телу. Пошив и качество отличное! Не воняет, пахнет текстилем. Рукава длинные. Полностью соответствует указанным размерам. Мне как раз не в облипку, а чуток свободнее, как и хотела. Супер
Вам не нужна дешевая бижутерия, вам нужно ювелирное изделие хорошего качества. Именно такое найдено среди тотальной ликвидации товаров. Продавец гарантирует высокое качество продукции. Все товары в этом магазине продаются напрямую с фабрики. Ожерелье из стерлингового серебра 925 пробы. Цепочка дополнит ваш образ по любому поводу: на вечеринку, свадьбу или свидание. Выбирайте подходящий вам размер и заказывайте в качестве подарка себе или близким по очень привлекательной цене и с большой скидкой.
Спасибо продавцу за подарочек — один браслет подарил. Серебро отличного качества, хотя многие сомневаются, что это серебро. Заказываю уже второй раз у этого продавца, точно знаю, что это не бижутерия. За такую цену носить буду с удовольствием! У одной цепочки криво стоят звенья, ну ничего, завтра схожу в ювелирный, и мастер за 200 рублей все исправит. Спасибо!
Отлично подойдут для занятий спортом. Вы будете потрясены качеством звука. Диапазон беспроводной передачи — 15 метров. Заряжаются за полчаса. Светодиодный цифровой дисплей, дисплей питания в реальном времени. Удобно, что левый и правый наушник вы можете использовать по отдельности, каждый независимо сочетается с беспроводными устройствами. Очень просты в эксплуатации. К тому же у этих наушников низкое энергопотребление, заряда батареи хватит надолго. Заказывайте на сайте с большой скидкой.
До Екатеринбурга дошло за 19 дней. Упаковано в пупырку. Дошло без вмятин, все целое. Заряжен был на 90%. Качество звука хорошее. Имеются как низкие, так и высокие частоты. Звук очень громкий. Сопряжение с телефоном быстрое. Связь не теряется. На всю громкость не слушал, для меня это слишком много. На громкости чуть ниже средней заряда батареи хватает более трех часов. Я доволен! Спасибо продавцу! Жене тоже понравилось! Закажу еще ей такие.
Мужские брюки из дышащей ткани. Несколько карманов, очень удобные для повседневной мелочи. Эластичная резинка на талии и шнурок делают брюки подходящими под разную фигуру. Стильные и красивые джоггеры изготовлены из высококачественного материала. Удобны в носке и приятные для кожи. На выбор предоставляется пять размеров. Такие брюки отлично подойдут для отдыха, прогулок и на повседневную носку. В данный момент на них действует большая скидка.
В современном мире на руке каждого человека должен быть такой аксессуар, как умные часы. Они напомнят о сообщениях и звонках, тренировках и состоянии вашего здоровья (долгое сидячее положение, калории, количество шагов, пульс и уровень кислорода в крови). Такое устройство — идеальный помощник в здоровом образе жизни. Чтобы включить подсветку, достаточно поднять руку. Зарядное устройство и ремешок идут в комплекте. После длительного периода логистики часы могут разрядиться, учитывайте это перед использованием. Заказывайте товар на сайте с огромной скидкой.
В украшении только натуральные камни эталонной огранки, подлинность кольца подтверждается сертификатом. На ваших изумительных руках это кольцо заиграет всеми цветами радуги. В наборе доставляется полировочная ткань. Украшение стандартного американского размера, подбирайте подходящий на сайте. На данный товар действует очень хорошая скидка, не упустите максимальную выгоду в этом году.
Свободная посадка по фигуре, есть капюшон и большой карман спереди, в который удобно прятать или греть руки. Сшита из гладкой синтетической ткани, с полным покрытием принтом. Оригинальный рисунок, выбирайте нужный на сайте. Успевайте приобрести товар по минимальной цене.
Толстовка очень понравилась, все подошло по размеру, ткань приятная к телу, цвет яркий, просто огонь. Буду заказывать еще, может, костюм возьму. Мне очень понравилось, нитки нигде не торчат, швы ровные.
Сумка выполнена из фактурной натуральной кожи. Подойдет для повседневной носки, для похода на работу, для учебы или прогулок. Данная сумка — отличный подарок маме, бабушке, сестре, а также подруге и девушке. Качественная фурнитура и натуральная кожа от проверенных поставщиков. Сумка выглядит очень стильно и элегантно, сочетается с любой одеждой и обувью. На данный товар предоставляется большая скидка.
Сумка огонь, швы качественно прошиты, молнии рабочие, не заедает при использовании. Размер самый лучший: и не большой, и не маленький. Пришла посылка быстро, качественно упаковано, не деформировалась при транспортировке. Рекомендую продавца. Спасибо большое.
Однотонный трикотажный костюм уже давно стал неотъемлемой частью повседневного аутфита каждой девушки. Удобный, приятный к телу, красивый и практичный. Идеально подойдет для дома, прогулок и отдыха. Мягкий и уютный джемпер и слегка расклешенные брюки не оставят вас и окружающих равнодушными. Заказывайте на сайте с большой скидкой.
Костюм отличного качества, приятно сидит на голое тело. Все аккуратно, красивые выточки. На мой рост 164 см длина штанов чуть ниже щиколотки, но зато не будут волочиться по земле. Обхват бедер у меня 105 см, достаточно в обтяг. Если у вас такая же фигура, не думайте, что они будут свободны. Но меня все устраивает. Воротник на кофте стильный.
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Удлиненная приталенная осенне-весенняя куртка-пуховик создана специально для тех, кто ценит удобство, стиль и качество. Двойная молния, пять застегивающихся карманов, ветрозащитные манжеты, отстегивающийся воротник, согревающая вставка на спине, а еще в качестве приятного бонуса - быстрая доставка из России. Разные размеры и цвета позволят выбрать нужную модель специально по вашему вкусу.
Отличное качество! Никаких дефектов. Ткань плотная, водоотталкивающая. Не блестящая, приятная на ощупь. Цвет темно-зеленый (Army green). При комнатном освещении кажется черным. Очень теплая, и довольно увесистая. На мой рост 187 см и вес 70 кг идеально сел 3XL размер. Этот размер посоветовал продавец. Рукава не в притык. Запас имеется. Фасон больше облегающий. Длина почти до колен. Для зимы очень важно. Продавца рекомендую, за такую цену по месту ничего не купить !
Мужские натуральные монголки с замком на литой подошве. Мех из натуральной овчины. Удивительно легкие: 1400-1900 г (в зависимости от размера). Выдержат температуру до -25 градусов. Чтобы подобрать верно размер, вам необходимо замерить длину стельки на своей обуви и подобрать соответствующий размер по таблице на сайте. На товар действует хорошая скидка и ускоренная доставка из России.
Первое впечатление хорошее. Мех толстый по всему сапогу и на подошве. В комплекте лежат войлочные стельки. На свой размер, на ноге с запасом под толстый носок. Свободно, ногу не сдавливает — как и надо для зимней обуви. Штанина легко заправляется внутрь и не сдавливается. Осталось узнать, на сколько сезонов хватит.
Платье макси по-прежнему на пике популярности. Полуприлегающий крой и мягкая эластичная ткань хорошей плотности придают плавность линиям силуэта. Платье садится по фигуре, лаконичность и демократичность фасона в сочетании с макси наделяют образ магнетизмом. Удобные карманы по бокам, натуральная ткань с отличными тактильными свойствами. Платье отлично сочетается со спортивной обувью, рюкзачками различной формы и поясными сумками-кошельками. Стильное и беспроигрышное решение для городских будней.
Доставка шла три недели в Московскую область в пункт выдачи. Заказываю не первое такое платье. Легкое, теплое, эластичное, синтетическая ткань тянется, изнутри с начесом, можно взять на размер меньше. Будет прекрасным вариантом для тех, кто живет в квартирах и ежегодно по 2 раза зябнет в начале и по окончании отопительного сезона или ранними утрами выгуливает питомца. Очень уютное.
Водолазки классических цветов — базовая вещь в осеннем мужском гардеробе, которая подходит практически ко всему. Ее можно носить с кожаной или джинсовой курткой, а снизу образ дополнят джинсы прямого или зауженного кроя, брюки чинос, другие модели трикотажных или вельветовых брюк. Сейчас эту универсальную вещь можно купить с неплохой скидкой.
Очень яркая и качественная находка! Плед выглядит по-настоящему дорого и отлично смотрится на кровати или диване в качестве покрывала. Продавец предлагает огромный выбор расцветок и ускоренную доставку.
Плед похож на стриженную норку или шиншиллу, очень мягкий и приятный. Размер соответствует описанию и подошёл идеально к кровати . Про качество товара хочу сказать, что прям неожиданно хорошее. Доставили за 6 дней. Советую к покупке .
Мужской свитер на молнии отлично смотрится и с джинсами, и с класическими брюками. Нужный предмет одежды в мужском гардеробе. Флисовая подкладка, высокий воротник, длинные рукава. В прохладную погоду можно носить вместо ветровки или куртки. В нем вам будет комфортно в течение дня, чем бы вы ни занимались и куда бы вы ни отправились. Заказывайте на сайте за полцены.
Оригинальный спортивный костюм оверсайз не оставит равнодушным никого. Свободный верх с капюшоном и спортивные брюки с идеальной посадкой. Костюм выполнен из качественного материала, гладкий с лицевой стороны и с начесом на изнанке. Натуральный состав ткани позволяет носить костюм в любое время года. Он легкий и не стесняет движения, приятный к телу. Микс спортивного и классического стилей делает костюм максимально универсальным. Ваш ребенок будет чувствовать себя неотразимо в любой ситуации. Накладные карманы-кенгуру дополнят образ. Рекомендуем выбирать костюм строго по размеру, без запаса.
Качество отличное, катышек нет, смотрела отзывы, здесь кто-то про них писал. Стирка была — все отлично, долго отправляли, но в итоге почта не подвела, за три дня после отправки доставили. Бонусом за задержку товара положили носочки, спасибо.
Женский флисовый костюм из двух предметов: толстовка и штаны, идеально подойдет для прогулок на природе или для занятий спортом на свежем воздухе. Спортивный костюм силуэта оверсайз займет особое место в вашем гардеробе. Лаконичный и эффектный — то, что никогда не выйдет из топов сезона. Костюм выполнен из мягкого, словно кашемир, и приятного на ощупь материала, который подарит вам тепло и комфорт даже в самый холодный день. Одежда отличного качества. Заказывайте на сайте за полцены!
Классные непромокаемые ботинки спасут ваши ноги осенью и зимой. Подходят для города, для прогулок на природе, для работы на даче и вообще универсальны. Для зимы выбирайте модель с утеплением. Абсолютные лидеры по числу продаж в этом сегменте.
Действительно универсальная одежда на осень, зиму и весну. В ней тепло и комфортно в любую погоду в любом месте. Сшили замечательные толстовки для мужчин, но женщинам модель показалась настолько уютной, что они заказывают такие толстовки и себе тоже. На этот товар действует ускоренная и экспресс-доставка.
Выбирайте этот шарф, если хотите выглядеть стильно и привлекательно! Данная модель является универсальным аксессуаром — теплый, уютный, с разными принтами и очень удобен для носки под и поверх любой верхней одежды. Сочетается как с курткой, так и с пальто. Заказывайте этот шарф за полцены на сайте.
Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.
Отличная вещь для холодной погоды, особенно если вы любите подолгу гулять или просто проводите много времени на улице. Температуру подогрева можно регулировать. Есть быстрая доставка из России — покупка приедет к вам быстрее, чем за две недели.
Отличная куртка, легкая, пошита удобно и качественно, реально греет, подкладка из теплоотражающего материала! В такой можно и зимой на рыбалку, сверху только надеть что-нибудь ветро- и влагозащитное. Единственное к чему можно придраться, так это к тому, что кнопка включения зачем-то выведена на внешнюю сторону куртки, при этом она еще и светится, в темное время по улице ходить со светящейся блямбой на груди не совсем гуд, по мне, так ее надо размещать внутри на внутреннем кармане где USB-провод спрятан.
Одна из лучших моделей худи 2021 года будет доступна со скидкой еще несколько дней. У нее трендовый рукав «летучая мышь», крой оверсайз, натуральный состав (первоклассный хлопок!), изнутри — теплый флис, а еще у худи невероятно стильные расцветки. Смело добавляйте в корзину - у товара отличные отзывы и очень высокий рейтинг!
Костюм супер, я в восторге! Такие в шоурумах продают в два раза дороже. Качество отличное. Ткань тёплая, добротная. Мои параметры: рост 170, вес 48, 82-62-90. Штаны взяла S, толстовку M и это идеальное сочетание. Штаны как раз, а толстовка лёгкий оверсайз. Капюшон не куцый, большой. Штаны не облегают, свободные. Доставка 1,5-2 недели транспортной компанией.
Необычный спортивный костюм будет привлекать к вам внимание и на улице, и в тренажерном зале. Достаточно теплый и комфортный для прохладной погоды. Прямо сейчас продается с огромной скидкой — больше 50%!
Доставка быстрая в указанные сроки, по цвету, мы брали зелёный, цвет не такой ярко-едкий как на картинки, обычный зелёный, и смотрится отлично. По размеру на свой 50 р взяли XL, так как писали, что больше мерит. Сел идеально. Качество отличное, мужу понравилось.
Модные теплые кроссовки позволят вам классно выглядеть в любую погоду. В обуви на платформе можно не бояться луж и грязи, а для морозов выбирайте модель с мехом. Есть возможность покупки с доставкой из России, чтобы получить свои кроссовки в течение буквально нескольких дней!
Меховые угги разных цветов изготовлены из натуральной овечьей шерсти, прекрасный вариант недорогой, но качественной домашней обуви. Используется стриженая шерсть, экологично — без вреда для животных! Пушистые угги с шерстяным начесом. Овечий ворс крепится на тканевую основу по технологии кулирного переплетения. Двойной шов. Без использования клея. Надежная антискользящая подошва 8 мм. Легко ухаживать. Заказывайте со скидкой по ускоренной доставке из России.
Отличная теплая и стильная мужская куртка на осень с капюшоном и застегивающимися на молнию карманами. Она сшита из ветрозащитной и водоотталкивающей ткани, что особо важно, когда на улице идет снег или дождь. Доступна в разных размерах и цветах. Также доступна быстрая доставка Плюс.
Куртка выше всяких похвал. Мой рост 179 см, вес 85 кг - размер 4xl самое то, и можно свитер поддеть. Цвет отличный. Возможно небольшой минус - это только один единственный внутренний карман. Я бы предпочел побольше карманов. Куртка утепленная, но надо понимать, что это на европейские зимы. На мой взгляд до минус 5-7 будет нормально. В общем очень доволен.
Оставаться модной и женственной можно даже зимой в условиях суровых холодов. Именно для этого были придуманы утепленные женские колготки. Они не увеличивают объемы и выглядят очень натурально, при этом не дают замерзнуть, даже в лютый мороз. На выбор предлагается две модели с обычным двойным уплотнением для осени и плюшевым “мохнатым” утеплителем для зимы. Кроме того, можно выбрать разные размеры и расцветки.
Офигенные! Единственный их минус - в области стопы нет теплого начеса, там обычный плотный капрон, в остальном суперские колготки, очень теплые, резинка удобная и хорошо держится, запаха нет, рекомендую.
Женский ультралёгкий и тонкий пузовик— суперрешение для осени и зимы. Компактно складывается и упаковывается в небольшой чехол, удобно брать с собой в поездки или хранить дома. Можно выбрать из множества расцветок.
Новогодние праздники - это отличный повод подурачится и порадовать себя и окружающих забавными нарядами, которые уж точно подарят правильное праздничное настроение. Вязаная теплая шапка не только украшена забавным рождественским рисунком, но и дополнена разноцветными светодиодами. В такой шапке будет не только тепло, но и весело.
Комплект классического мужского белья с начесом состоит из кофты и кальсон. Крайне эластичный, приятный в носке и не мешающий термообмену материал. Благодаря высокому содержанию хлопка белье прекрасно дышит. Одежда предназначена для средней активности при температуре от -5 до -20 градусов. Белье имеет анатомический крой и не стесняет движения в любых ситуациях. Заказывайте по ускоренной доставке прямиком из России.
Кто что пишет, но мужу понравилось белье. Теплое. Сидит на рост 170 с животиком отлично. В прошлом году брала в другом магазине. Оно было намного тоньше и холоднее. Пахло до стирки краской. После стирки отлично. Полностью соответствует фото и описанию.
Составлять список вещей, которые обязательно должны быть в мужском гардеробе, — дело неблагодарное: обязательно найдется кто-то, кто не носит костюмы или терпеть не может белые кеды. Но свитшот можно отнести к универсальным предметам одежды. Из спорта свитшот благополучно перекочевал в обычный гардероб благодаря своей непритязательности, износостойкости и удобству. Свитшот — одна из самых универсальных вещей в мужском гардеробе. Если у вас нет такого — обязательно приобретите однотонный свитшот на молнии с капюшоном. На сайте на данный товар действует хорошая скидка.
Это яркое одеяло воздухопроницаемое, вместе с тем удерживает тепло, износостойкое. Флисовый плед будет очень эффектно смотреться в вашем доме. Материал, из которого сделано это покрывало, препятствует образованию катышков и частично снимает статическое электричество. Заказывайте по привлекательной цене на сайте.
Доставка в течении недели до Московской области. Очень понравился плед, мягкий, теплый, строчки ровные и нитки не торчат. Мой кот в восторге, обожает его. Точно такой же плед стоит 6 тыс. руб на сайте диванов. Собственно, там этот плед в первый раз увидела и мне очень понравился, когда покупала в магазине диван. Нашла на Али в разы дешевле. Закажу еще: немного не угадала с цветом. Спасибо огромное продавцу за быструю отправку. Рекомендую
Теплая, ветрозащитная балаклава — необходимый атрибут зимних прогулок и занятий спортом. Слегка эластичная ткань идеально подойдет для вашей головы. Прочная и комфортная в носке. Подходит для занятий спортом на открытом воздухе, таких как пеший туризм, кемпинг, походы, катание на лыжах, езда на велосипеде. На товар действует ускоренная доставка.