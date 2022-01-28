13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Бельгии появятся паспорта с изображением героев комиксов
В правительстве решили улучшить защиту документа и изменить его дизайн.
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С 7 февраля граждане Бельгии смогут получить заграничные паспорта нового образца, которые будут отличаться усиленной защитой и абсолютно новым дизайном. На страницы документа чиновники поместили изображения героев местных комиксов. По словам министра иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, этот дизайн представляет страну через искусство, культуру, талант и юмор.
Так, на страницах нового паспорта можно будет увидеть изображение смурфов, репортера Тинтина, искателей приключений Блейка и Мортимера, Ларго Винча и других. Всего к созданию нового дизайна паспорта были привлечены издательства и авторы 17 бельгийских серий комиксов.
Сообщается, что вместе с новым дизайном изменилась и система защиты паспортов, которые довольно часто подделывают. Так, новый вариант документа имеет 48 элементов защиты вместо старых 24, сообщает телеканал RTBF. Власти не раскрывают всех подробностей этого усиления безопасности, но уточняют, что различные системы защиты присутствуют на каждой странице паспорта.
Екатерина Гура