В Швейцарии нашли самый молодой римский амфитеатр

Археологи из Швейцарии во время наблюдения за строительством на реке Рейн в муниципалитете Кайзераугст, который находится недалеко от современной границы с Францией и Германией, обнаружили руины амфитеатра римской эпохи.
Амфитеатр овальной формы был построен в заброшенной римской каменоломне, которая использовалась до поздней античности. Эта подсказка в сочетании с обнаруженными на этом месте монетами, датированными между 337 и 341 годами нашей эры, указывает на то, что амфитеатр датируется четвертым веком нашей эры, что делает его самым молодым подобным сооружением в Римской империи.
Согласно заявлению Департамента образования, культуры и спорта швейцарского кантона Аргау, это уже третий римский амфитеатр, обнаруженный на сегодняшний день в этом регионе.
Всего в стране было найдено восемь древнеримских амфитеатров.
Новая находка имеет длину около 50 метров и ширину около 40 метров. Исследователи обнаружили большие широкие ворота к югу от амфитеатра, по бокам которых было два входа. С западной стороны арены у другого входа археологи обнаружили сохранившиеся блоки из песчаника, а внутренние стены арены были покрыты штукатуркой. На одной из стен ученые обнаружили отпечаток столба от деревянных трибун или сидений.
По словам специалистов, этот амфитеатр, вероятно, был построен для гладиаторских боев, гонок на колесницах и охоты на животных.
Сообщается, что открытие было сделано в декабре 2021 года, но лишь в конце января ученые смогли предоставить более полную информацию о новой находке.