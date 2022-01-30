15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии начали строить дома из старых окон (фото)
Здесь стремятся к стопроцентной переработке отходов.
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В поселке Камикацу на юге Японии построили несколько впечатляющих зданий из старых окон.
Это часть амбициозного проекта архитекторов и местных властей, которые еще в 2003 году объявили Камикацу первым в Японии населенным пунктом, который стремится к стопроцентной переработке отходов.
Одно из зданий, Центр нулевых отходов, построили из 700 разномастных окон, дополнив их досками из кедра цвета бургунди. В прошлом году оно получило награду от Архитектурного института Японии. Рядом работает собранный из окон и других переработанных материалов отель для любителей зеленого туризма. Сюда приезжают ради рыбалки, пикников в горах, сплавов по реке, хайкинга и других развлечений.
Интерьер зданий тоже создан из переработанного мусора. Например, в холле Центра нулевых отходов висит впечатляющая люстра из стеклянных бутылок. А вот кровельные материалы, кондиционеры и сантехнику использовали новые, ведь они должны отвечать строительным нормам и стандартам безопасности.
За два десятилетия жители Камикацу разработали подробную систему утилизации отходов из 45 категорий, уточняет CNN. По состоянию на 2016 год здесь перерабатывали 80% мусора. Во всей Японии в 2019 году, по данным правительства, утилизировали только 20% отходов.
Анна Лысенко