Телеграммы и лавочки: как жили без Интернета в СССР

Конечно же, пока не изобрели электронную почту, люди писали друг другу бумажные письма. Но в СССР культура переписки выходила далеко за пределы личных или деловых сообщений. Например, в школах ученики переписывались с ровесниками из-за границы. В стране действовал Клуб интернациональной дружбы — добровольное общество, существовавшее практически при всех советских учебных заведениях и дворцах пионеров. Его целью были внутрисоюзные и международные контакты со сверстниками.
Многие жители страны писали письма актерам, ведущим телепрограмм, певцам, писателям, спортсменам, космонавтам и даже высшему руководству страны.
Проводному вещанию в СССР придавали очень большое значение, ведь радио служило не только источником информации и развлечений — новостей, объявлений, прогнозов погоды, музыки и радиоспектаклей — но и важным инструментом гражданской обороны.
Система предусматривала включение громкоговорителей уличного оповещения и сирен на случай чрезвычайного происшествия или войны. Приемники в советских домах стали массово устанавливать с 1925 года. В годы Великой Отечественной войны проводное вещание оставалось практически единственным источником информации.
Чтобы познакомиться с парнем или девушкой, в наше время достаточно установить приложение для знакомств, добавить симпатичное фото и заполнить профиль информацией о своих интересах. А вот еще лет 30−40 назад приходилось давать объявление в газету. В 80-х знакомства через объявления были закономерностью. В сообщениях люди указывали свой возраст, рост, вес, контакты, а также требования к потенциальным женихам и невестам.
Телефоны в СССР были далеко не в каждом доме. Если требовалось отправить срочное сообщение, проще всего было пойти на почту и написать телеграмму. Стоимость передачи одного слова в 1980-х годах составляла 5 копеек для обычных телеграмм и 20 — для срочных. Их писали «в телеграфном стиле» — сжато и с опущенными предлогами.
Это самые любимые «настолки» 1960−1980-х годов, которые стали популярны в городских дворах и парках. Поиграть на столиках под деревьями собирались и дети, и взрослые, и пенсионеры.
Спору нет, лавочки в городских дворах и деревнях до сих пор остаются важными «медиаплощадками». Но их роль с появлением Интернета и сотовой связи несказанно уменьшилась. В прошлом же вечерние посиделки соседей были важным элементом городской и сельской жизни. Феномен, который культурологи изучают в университетах.