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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что мозг кошек стал меньше после их одомашнивания

Ученые нашли значительную разницу между размером мозга современных домашних кошек и их диких предков.

Источник: CC0/KAVOWO

Проведенные ранее исследования показывали, что после одомашнивания мозг некоторых животных значительно уменьшается в размере. Такая тенденция наблюдалась у собак, овец и кроликов. Сейчас объединенная группа специалистов из Венского университета и Национального музея Шотландии решила выяснить, относится ли то же самое к кошкам, которые впервые были одомашнены примерно 10 тысяч лет назад.

В ходе нового исследования ученые изучили размер черепа современных домашних кошек, их предков — диких африканских кошек, а также европейских диких кошек и большого количества гибридов. Исследовав 103 черепа, специалисты подтвердили, что мозг у одомашненных кошек намного меньше, чем у их диких предков. А мозг гибридных и европейских кошек занимает промежуточную позицию между ними.

Ученые отмечают, что причина уменьшения размера мозга у домашних животных связана с уменьшением количества клеток нервного гребня, которые участвуют в обработке угроз и реагировании на них.

Одомашненные животные сталкиваются с гораздо меньшими угрозами, чем живущие в дикой природе, а потому эти клетки мозга просто исчезают за ненадобностью. В то же время в геноме домашних кошек нашли повышенное количество генов, отвечающих за клетки нервного гребня, связанные с послушанием и мягким характером.

Команда заявила, что продолжит свои исследования, чтобы лучше понять, как одомашнивание повлияло на мозг и организм кошек в целом.

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