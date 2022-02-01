11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как в мире встретили китайский Новый год (фото)
Китайский Новый год официально празднуется в большинстве азиатских стран.
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1 февраля в Китае и ряде других стран наступил Новый год по лунному календарю. Этот день также называют праздником весны (Чуньцзе). Согласно восточному зодиакальному календарю 2022 год является годом синего водяного тигра.
По традиции Новый год в Китае отмечается целых 16 дней, которые являются официальными выходными. Это время принято проводить в кругу семьи или путешествовать. Празднования включают в себя тематические фестивали, ярмарки, представления и большое количество салютов, которые запускают и днем, и ночью. Самым распространенным традиционным подарком считаются красные конверты с деньгами и фигурки символа наступившего года.
Традиционный китайский Новый год не имеет фиксированной даты и зависит от лунного календаря. Его празднуют на второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое происходит 21 декабря. Обычно это промежуток между 21 января и 21 февраля.
Кстати, китайский Новый год также официально отмечается в Индонезии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Брунее, на Филиппинах и Маврикии.
Екатерина Гура