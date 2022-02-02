Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Ученые: количество аккаунтов в соцсетях влияет на дружбу Большое количество мессенджеров ухудшает социальные контакты
Фоторепортажи
20International Landscape Photographer of the Year объявил победителей
11Мир встретил китайский Новый год
13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Снимки «сказочных дымоходов» в Турции стали лучшими пейзажами года

8-й конкурс International Landscape Photographer of the Year объявил победителей.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Фотографии удивительных геологических формаций в турецкой Каппадокии, известные как «сказочные дымоходы», названы лучшей серией пейзажных снимков 2021 года по версии международного конкурса International Landscape Photographer of the Year.

Автор снимков — фотограф из Анкары Айтек Четин. Его фотографии обошли более чем 4500 работ со всего мира от любителей и профессионалов.

«История сказочных дымоходов насчитывает 60 миллионов лет. Они были домом для разных цивилизаций на протяжении десятков тысяч лет. Все это делает Каппадокию для меня чрезвычайно загадочной», — прокомментировал свои фотографии Четин.

«Я выбрал это место потому, что люблю волнение, нарастающее во мне, когда первые лучи солнца попадают в сказочные дымоходы. Я чувствую, словно живу в бронзовом веке», — добавляет победитель.

В категории одиночного снимка лучшей стала фотография кометы C/2020 F3 (NEOWISE) от американского фотографа Танмая Сапкала. Впечатляющий снимок был сделан на горе Тамалпаис в окрестностях Сан-Франциско.

«Это совершенно особенное место для фотографов. Оно возвышается над местным пейзажем, который почти каждый летний вечер окутан низким прибрежным туманом. Фотографируя там десятки раз за последние четыре года, я понял, что мне очень нравится, как выглядит туман, когда он подсвечен снизу. Я также понял, что на северо-западе станет видна комета, и начал планировать этот снимок», — рассказал автор фото.

Жюри также отметило работы фотографов из Нидерландов, Австралии, Италии, Швейцарии, Германии и Норвегии.

International Landscape Photographer of the Year проходит уже в восьмой раз. Призовой фонд конкурса составляет 18 тысяч долларов США.

Пора радовать: подарки к 23 февраля и 8 марта с огромными скидками

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь