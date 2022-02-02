13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Снимки «сказочных дымоходов» в Турции стали лучшими пейзажами года
8-й конкурс International Landscape Photographer of the Year объявил победителей.
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Фотографии удивительных геологических формаций в турецкой Каппадокии, известные как «сказочные дымоходы», названы лучшей серией пейзажных снимков 2021 года по версии международного конкурса International Landscape Photographer of the Year.
Автор снимков — фотограф из Анкары Айтек Четин. Его фотографии обошли более чем 4500 работ со всего мира от любителей и профессионалов.
«История сказочных дымоходов насчитывает 60 миллионов лет. Они были домом для разных цивилизаций на протяжении десятков тысяч лет. Все это делает Каппадокию для меня чрезвычайно загадочной», — прокомментировал свои фотографии Четин.
«Я выбрал это место потому, что люблю волнение, нарастающее во мне, когда первые лучи солнца попадают в сказочные дымоходы. Я чувствую, словно живу в бронзовом веке», — добавляет победитель.
В категории одиночного снимка лучшей стала фотография кометы C/2020 F3 (NEOWISE) от американского фотографа Танмая Сапкала. Впечатляющий снимок был сделан на горе Тамалпаис в окрестностях Сан-Франциско.
«Это совершенно особенное место для фотографов. Оно возвышается над местным пейзажем, который почти каждый летний вечер окутан низким прибрежным туманом. Фотографируя там десятки раз за последние четыре года, я понял, что мне очень нравится, как выглядит туман, когда он подсвечен снизу. Я также понял, что на северо-западе станет видна комета, и начал планировать этот снимок», — рассказал автор фото.
Жюри также отметило работы фотографов из Нидерландов, Австралии, Италии, Швейцарии, Германии и Норвегии.
International Landscape Photographer of the Year проходит уже в восьмой раз. Призовой фонд конкурса составляет 18 тысяч долларов США.
Анна Лысенко