​Тайский гид нашел на пляже редкую амбру стоимостью один миллион евро

43-летний тайский гид Исдарит Баодаенг убирал пляж в прибрежном городе Сонгкхла на юге страны, когда нашел в песке нечто необычное. Сначала мужчина подумал, что наступил на мертвую рыбу, но, присмотревшись внимательнее, понял, что наткнулся на редкую и очень дорогую серую амбру.
Большой кусок амбры весом 27 килограммов, который является не чем иным, как рвотой кашалота, он забрал домой, а затем отправил на экспертизу специалистам из Университета принца Сонгкла, которые подтвердили его уникальную находку. По оценкам экспертов, за найденную амбру Баодаенг может получить около одного миллиона евро. Теперь мужчина ищет покупателя на свою находку.
По словам счастливчика, сейчас он зарабатывает около 320 евро в месяц, а найденное вещество поможет ему раньше уйти на пенсию и обеспечить лучшую жизнь своей семье.
Напомним, серая амбра является очень дорогим и редким веществом, используемым в парфюмерной и косметической продукции. Оно образуется в пищеварительном тракте кашалотов в ответ на раздражение слизистой кишечника роговыми клювами проглоченных кальмаров. Амбра может плавать на поверхности океана сотни лет. Твердая масса поначалу пахнет неприятно, но после того, как слизь высыхает, она приобретает сладкий и стойкий аромат, который делает амбру востребованным и дорогостоящим продуктом.