13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Роттердаме частично разберут исторический мост ради яхты Джеффа Безоса
Центральную часть моста Конингсхейвен демонтируют, чтобы суперяхта миллиардера могла добраться до моря.
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Власти портового города Роттердам в Нидерландах объявили о планах демонтировать центральную часть исторического стального моста Конингсхейвен, который датируется 1878 годом.
Чиновники пошли на это из-за просьбы миллиардера Джеффа Безоса, который строит новую гигантскую яхту на верфи Oceano в Алблассердаме, недалеко от Роттердама. Трехпалубное судно стоимостью 485 миллионов долларов оказалось слишком высоким, чтобы пройти под историческим мостом, но это для него единственный путь к морю. После переговоров местные власти согласились демонтировать центральную часть моста, чтобы пропустить суперяхту.
Сообщается, что все затраты с демонтажом и последующей установкой средней части огромного моста со стальными балками возьмет на себя сам Джефф Безос. Ожидается, что работы начнутся этим летом и займут всего пару недель.
Это решение возмутило некоторых жителей Роттердама и историков, поскольку после капитального ремонта в 2017 году местный совет пообещал никогда больше не трогать исторический мост. Однако в мэрии подчеркнули экономическую выгоду этого предприятия, в том числе создание дополнительных рабочих мест, и пообещали, что мост будет восстановлен в его нынешнем виде.
Екатерина Гура