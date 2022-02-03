16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании во время пандемии стали чаще читать Достоевского
Он занимает четвертое место в списке авторов-бестселлеров классической литературы.
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Федор Достоевский неожиданно попал в пятерку самых читаемых классических авторов Великобритании, говорится в докладе британского книжного издательства Penguin Books. Сообщается, что по сравнению с 2016 годом продажи произведений русского классика в Британии выросли на 177 процентов. Особой популярностью его книги стали пользоваться во время пандемии.
Среди самых популярных произведений Достоевского в Великобритании оказались «Преступление и наказание», «Бесы» и «Записки из подполья» — их продажи выросли в четыре раза. По данным издательства за последние пару лет Достоевский поднялся с почти 40-го места на четвертое в списке авторов-бестселлеров классической литературы.
Эксперты объясняют этот факт тем, что пессимистичные и мрачные произведения классика оказались очень близки британцам по настроению во время пандемии. По словам автора литературной биографии Достоевского «Грешник и святой» Кевина Бирмингема, привлекательность романов писателя в том, что «взгляд Достоевского на человеческую природу сейчас кажется более очевидным: мы иррациональны, эгоистичны и саморазрушительны», пишет The Telegraph.
Екатерина Гура