18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон снял завораживающее видео со стаей дельфинов в Англии
На кадрах можно увидеть несколько десятков особей, выпрыгивающих из воды.
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Фотограф и оператор дрона Рики Витулли в конце января снял завораживающее видео с помощью беспилотника у побережья Портминстер-Бич в Сент-Айвсе, графство Корнуолл. Его дрон пролетел над стаей дельфинов, выпрыгивающих из кристально чистого океана.
Витулли отметил, что много раз наблюдал дельфинов в этом районе, но всегда следил за ними с берега. В этот раз он был вооружен дроном, и когда увидел стаю в океане, то без раздумий направил к ним свой беспилотник.
Екатерина Гура