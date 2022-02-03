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18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон снял завораживающее видео со стаей дельфинов в Англии

На кадрах можно увидеть несколько десятков особей, выпрыгивающих из воды.

Фотограф и оператор дрона Рики Витулли в конце января снял завораживающее видео с помощью беспилотника у побережья Портминстер-Бич в Сент-Айвсе, графство Корнуолл. Его дрон пролетел над стаей дельфинов, выпрыгивающих из кристально чистого океана.

Витулли отметил, что много раз наблюдал дельфинов в этом районе, но всегда следил за ними с берега. В этот раз он был вооружен дроном, и когда увидел стаю в океане, то без раздумий направил к ним свой беспилотник.

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