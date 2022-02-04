Геккон добрался из Китая в Англию в посылке

Геккон из Китая чудом пережил трехмесячное путешествие в ящике с музыкальными инструментами и в конечном итоге оказался в английском городе Мейдстон.
«Нелегал» преодолел 7,72 тысячи километров по морю без пищи и воды, оказавшись на удивление стойким существом, сообщает UPI.
Когда сотрудники компании, заказавшей инструменты, обнаружили геккона, то обратились к спасателям животных. Животное прозвали Тонкой ящерицей и отвезли в центр спасения рептилий на реабилитацию.
Когда геккон придет в себя после необычной поездки, ему подыщут новый дом с любящими хозяевами.