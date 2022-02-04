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11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Геккон добрался из Китая в Англию в посылке

Плыл 3 месяца без еды и воды.

Геккон из Китая чудом пережил трехмесячное путешествие в ящике с музыкальными инструментами и в конечном итоге оказался в английском городе Мейдстон.

«Нелегал» преодолел 7,72 тысячи километров по морю без пищи и воды, оказавшись на удивление стойким существом, сообщает UPI.

Когда сотрудники компании, заказавшей инструменты, обнаружили геккона, то обратились к спасателям животных. Животное прозвали Тонкой ящерицей и отвезли в центр спасения рептилий на реабилитацию.

Когда геккон придет в себя после необычной поездки, ему подыщут новый дом с любящими хозяевами.

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Анна Лысенко

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