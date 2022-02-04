17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подросшие тигрята в заповеднике «Бастак» попали в фотоловушку
Здоровые и упитанные.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Тигрица Тала, живущая в заповеднике «Бастак» на территории Еврейской автономной области, привела своих подросших тигрят покрасоваться перед фотоловушкой.
Тигрята, которым больше года, ростом и весом уже не уступают матери. Предполагается, что один из «подростков» — самец, а второй — самка.
В настоящее время в заповеднике проживают шесть амурских тигров, говорят сотрудники «Бастака». Это Тала с детьми, мать Талы по кличке Золушка, взрослый самец Бастак и молодой самец из последнего помета Золушки.
Анна Лысенко