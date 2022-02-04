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18:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уникальная коричневая панда начала тренировки перед брачным сезоном (видео)

Это единственная коричневая панда, содержащаяся в неволе.

Сотрудники Исследовательского центра гигантских панд «Циньлин» начали готовить 11-летнего самца коричневой панды по имени Цицзай к брачному периоду. Дважды в день они играют с ним с помощью длинной палки, заставляя как можно больше двигаться.

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Как говорят эксперты, тренировки помогают укрепить ноги гигантского животного и повысить его выносливость и способность к успешному размножению. Такие физические упражнения сотрудники центра начинают проводить примерно за два месяца до начала брачного сезона. Ученые надеются, что Цицзай наконец-то заведет потомство, и они смогут понять генетическую природу коричневого окраса.

Цицзай, что в переводе означает «седьмой сын», был найден в возрасте двух месяцев в природном заповеднике в горах Циньлин. Предполагается, что мать бросила его и ушла в джунгли. У животного было нелегкое детство — другие панды его обижали и отбирали у него бамбук.

Зато сейчас Цицзай живет счастливой жизнью и является настоящим любимчиком и звездой Исследовательского центра. Более того, он является единственной коричневой пандой, содержащейся в неволе.

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