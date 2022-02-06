В США предложили назвать тараканов и сверчков в честь своих «бывших»

Зоопарки США продолжили ежегодную традицию ко Дню святого Валентина и предложили посетителям назвать тараканов, сверчков, крыс и других животных в честь своих бывших вторых половинок.
Затем некоторые из насекомых станут кормом для других обитателей зоопарков, сообщает Fox News.
Брукфилдский зоопарк в Чикаго проводит акцию «Несчастного Дня святого Валентина!». За 15 долларов здесь можно назвать мадагаскарского шипящего таракана и получить соответствующий сертификат. Зоопарк Лихай-Вэлли в Пенсильвании предлагает за 5 долларов назвать сверчка, которого затем скормят местным обитателям и запишут это на видео.
Гости зоопарка Сан-Антонио в Техасе могут назвать таракана за 10 долларов, замороженную крысу за 25 долларов или овощ за 5 долларов. Все эти «блюда» затем съедят местные животные.
Однако некоторые зоопарки настроены более оптимистично в отношении любви. Зоопарк в Колорадо-Спрингс позволит гостям на День святого Валентина символически усыновить одну из своих пум, а зоопарк Милуоки в Висконсине готов отправить видеопоздравления на заказ. В роликах снимут местных пингвинов, слонов, тигров и ленивцев.