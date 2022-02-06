Decapitated skeletons found at Roman cemetery in Fleet Marston https://t.co/HjiqVxbDGR— Jaun News (@JaunNews) February 5, 2022
14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Англии нашли римское кладбище преступников
Их обезглавили перед погребением.
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Группа археологов обнаружила на древнем кладбище в английском Бакингемшире около 40 обезглавленных скелетов.
Все они принадлежат «преступникам» позднеримского периода, сообщает CNN. Древнее кладбище находится на территории деревни Флит Марстон, где ранее были найдены руины римского поселка и множество артефактов: более 1200 монет, игровые кости, колокольчики, ложки, булавки и броши.
Очевидно, поселок использовался как место остановки для солдат и путешественников по пути в римский город Алчестер. Всего на кладбище найдено около 425 захоронений.
Обезглавливание изгоев и преступников было обычной погребальной практикой в позднеримский период, говорят исследователи.
Анна Лысенко