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14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Англии нашли римское кладбище преступников

Их обезглавили перед погребением.

Группа археологов обнаружила на древнем кладбище в английском Бакингемшире около 40 обезглавленных скелетов.

Все они принадлежат «преступникам» позднеримского периода, сообщает CNN. Древнее кладбище находится на территории деревни Флит Марстон, где ранее были найдены руины римского поселка и множество артефактов: более 1200 монет, игровые кости, колокольчики, ложки, булавки и броши.

Очевидно, поселок использовался как место остановки для солдат и путешественников по пути в римский город Алчестер. Всего на кладбище найдено около 425 захоронений.

Обезглавливание изгоев и преступников было обычной погребальной практикой в позднеримский период, говорят исследователи.

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