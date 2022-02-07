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15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали пуму самым влиятельным животным в Северной и Южной Америке

Именно от этой дикой кошки зависят большинство животных, птиц и насекомых на двух континентах.

Источник: AP 2021

Ученые из Института поведения животных Макса Планка провели исследование и определили самое важное и влиятельное животное в биосфере Северной и Южной Америки. Им оказалась пума, чья деятельность влияет на 485 других видов живых существ.

Ученые проанализировали 162 научные работы о пумах, опубликованные с 1950 по 2020 год, и выяснили, что в среднем эти хищники оставляют падальщикам на двух материках 1,5 миллиона килограммов мяса в день, а тушами убитых пумами животных питается 281 вид.

Специалисты приводят интересную статистику — 203 вида живых существ являются добычей пумы, 12 видов конкурируют с этими дикими кошками за еду, страх перед пумами влияет на жизнь 40 видов, и еще семь видов извлекают выгоду из их действий.

Екатерина Гура

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