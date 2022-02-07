15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали пуму самым влиятельным животным в Северной и Южной Америке
Именно от этой дикой кошки зависят большинство животных, птиц и насекомых на двух континентах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ученые из Института поведения животных Макса Планка провели исследование и определили самое важное и влиятельное животное в биосфере Северной и Южной Америки. Им оказалась пума, чья деятельность влияет на 485 других видов живых существ.
Ученые проанализировали 162 научные работы о пумах, опубликованные с 1950 по 2020 год, и выяснили, что в среднем эти хищники оставляют падальщикам на двух материках 1,5 миллиона килограммов мяса в день, а тушами убитых пумами животных питается 281 вид.
Специалисты приводят интересную статистику — 203 вида живых существ являются добычей пумы, 12 видов конкурируют с этими дикими кошками за еду, страх перед пумами влияет на жизнь 40 видов, и еще семь видов извлекают выгоду из их действий.
Екатерина Гура
Екатерина Гура