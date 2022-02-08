15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Балерина и парящий город: выбраны лучшие снимки из разных стран мира
Всемирная организация фотографии показала победителей проекта National Awards.
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Профессиональное жюри международного конкурса фотографии Sony World Photography Awards объявило победителей проекта National Awards, призванного поддержать фотографов по всему миру.
Всего на конкурс 2022 года было подано более 340 тысяч снимков, а на открытый конкурс — более 170 тысяч. Из всех этих изображений жюри выбрало победителей национального конкурса в 61 стране.
Так, первое место в национальной премии России досталось Марианне Смолиной за очаровательный снимок взрослой балерины и маленьких учениц балетной школы.
Сообщается, что все победители проекта получат фотооборудование Sony, а их работы будут представлены на общей выставке конкурса, которая пройдет в галерее Somerset House в Лондоне с 13 апреля по 2 мая 2022 года.
Екатерина Гура