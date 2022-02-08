Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Налоги с криптовалют в России оценили в 1 трлн рублейПри этом пока неизвестно, как оборот и майнинг криптовалюты собираются регулировать
Фоторепортажи
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
51Названы победители проекта National Awards
17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте нашли следы письменных наказаний школьников

Чтобы проанализировать все надписи, исследователи потратят годы.

Источник: Тюбингенский университет

Методы обучения и воспитания учеников в Древнем Египте были не так уж далеки от современных, случайно выяснили немецкие археологи.

Они обнаружили на месте древнего города Атрибис более 18 тысяч черепков, известных как остраконы. В Древнем Египте они служили для записей, расчётов, квитанций и писем, поскольку были намного доступнее дорогих папирусов.

Среди надписей, сделанных примерно 2 тысячи лет назад, найдены списки имен, изображения богов, людей и животных, квитанции за продукты питания.

Одной из самых интересных находок стали строки, написанные в школе учениками. Это древние каллиграфические упражнения, арифметические задачи и образцы «птичьего алфавита», в котором каждой букве присвоена птица, имя которой начинается на эту букву.

Больше всего ученых удивили повторяющиеся строки, написанные учениками. Вероятно, их заставили много раз писать одни и те же фразы в наказание, предположили исследователи.

Большинство черепков были исписаны демотическим письмом, разработанным около 600 г. до н.э. Команда также нашла греческие надписи, образцы иератического, иероглифического, коптского письма и других.

Чтобы проанализировать все надписи, у исследователей уйдут годы.

Пора радовать: подарки к 23 февраля и 8 марта с огромными скидками

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь