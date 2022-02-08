17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте нашли следы письменных наказаний школьников
Чтобы проанализировать все надписи, исследователи потратят годы.
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Методы обучения и воспитания учеников в Древнем Египте были не так уж далеки от современных, случайно выяснили немецкие археологи.
Они обнаружили на месте древнего города Атрибис более 18 тысяч черепков, известных как остраконы. В Древнем Египте они служили для записей, расчётов, квитанций и писем, поскольку были намного доступнее дорогих папирусов.
Среди надписей, сделанных примерно 2 тысячи лет назад, найдены списки имен, изображения богов, людей и животных, квитанции за продукты питания.
Одной из самых интересных находок стали строки, написанные в школе учениками. Это древние каллиграфические упражнения, арифметические задачи и образцы «птичьего алфавита», в котором каждой букве присвоена птица, имя которой начинается на эту букву.
Большинство черепков были исписаны демотическим письмом, разработанным около 600 г. до н.э. Команда также нашла греческие надписи, образцы иератического, иероглифического, коптского письма и других.
Чтобы проанализировать все надписи, у исследователей уйдут годы.
Анна Лысенко