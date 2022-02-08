17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Женщины бронзового века масштабно мигрировали из Черноморья в Шотландию
Ученые поделились результатами нового исследования Оркнейских островов.
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Ученые из Шотландии провели масштабные исследования истории Оркнейских островов. Проект был результатом тесного сотрудничества ученых-генетиков из Хаддерсфилда и Эдинбурга под руководством профессора Мартина Ричардса и доктора Кейридвен Эдвардс и археологов, живущих и работающих непосредственно на Оркнейских островах.
Эти острова в Шотландии всемирно известны своим археологическим наследием. Около 5 тысяч лет назад, в период неолита, когда впервые появилось земледелие, это был очень влиятельный культурный центр, из-за чего историки иногда называют его «древней столицей Британии». Однако в последующие тысячи лет, когда Европа перешла в бронзовый век, многие считали, что Оркнейские острова потеряли свое влияние и стали более изолированными.
Специалисты изучили древнюю ДНК из человеческих останков бронзового века, найденных на участке Links of Noltland на отдаленном северном острове Вестрей, которая показала большое количество «иностранцев». Оказалось, что, несмотря на предполагаемую изолированность этих мест, Оркнейские острова пережили крупномасштабную иммиграцию в раннем бронзовом веке, из-за которой большая часть местного населения была впоследствии вытеснена. Ученые считают, что новоприбывшие, вероятно, первыми заговорили на индоевропейских языках и несли генетическое происхождение частично от скотоводов, живших в степных землях к северу от Черного моря.
Что-то похожее происходило в остальной части Британии и Европе в третьем тысячелетии до нашей эры. Но исследователи обнаружили удивительную разницу, которая делает Оркнейские острова очень своеобразными.
Дело в том, что на большей части Европы мигранты из степей в основном были мужчинами, которые пополняли свои группы местными женщинами. Но на Оркнейских островах исследователи обнаружили прямо противоположное. Оказалось, что пришельцами бронзового века были в основном женщины, которые постепенно вытеснили местных конкуренток, в то время как мужские линии от первоначального неолитического населения островов просуществовали в регионе по крайней мере еще тысячу лет.
Эти результаты впечатлили ученых, так как это первый подобный пример такой масштабной женской миграции в бронзовом веке, пишет Phys.org.
Екатерина Гура