Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 9 февраляПервая перепись населения Российской империи, начало Русско-японской войны и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
11Мир встретил китайский Новый год
11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

У обезьян заметили типично человеческую реакцию на стресс

Она развилась в ходе эволюции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как и многие люди, обезьяны могут медленнее думать и хуже выполнять поставленные задачи, если на них давят, выяснили ученые из США.

Феномен снижения производительности под давлением хорошо изучен у людей. Например, олимпийские спортсмены иногда проваливают важное выступление, а лучшие ученики не справляются с экзаменом, если на них давит осознание всей важности этих задач. Однако другие люди в подобной стрессовой ситуации наоборот демонстрируют удивительную производительность.

Чтобы проверить, свойственны ли такие же различия животным, ученые из Университета штата Джорджии разработали компьютерные игры для капуцинов-фавнов, живущих в исследовательском центре. Одни задания были типичными, а другие — сложнее обычного, но с высокой наградой и неприятными последствиями за провал.

Как и люди, обезьяны по-разному реагировали на стрессовую ситуацию. У одних производительность снижалась, а другие, наоборот, справлялись с заданием очень эффективно. До сих пор такие реакции считали свойственными только человеку.

Исследователи также заметили связь реакции на давление у обезьян с гормоном стресса кортизолом. Если его уровень был высок, шансы справиться с заданием уменьшались, и наоборот.

Исследование показало, что похожие реакции на стресс свойственны разным видам и появились эволюционно. Лучшее понимание этих механизмов поможет найти способы смягчить эффект давления.

Пора радовать: подарки к 23 февраля и 8 марта с огромными скидками

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь