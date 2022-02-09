11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
У обезьян заметили типично человеческую реакцию на стресс
Она развилась в ходе эволюции.
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Как и многие люди, обезьяны могут медленнее думать и хуже выполнять поставленные задачи, если на них давят, выяснили ученые из США.
Феномен снижения производительности под давлением хорошо изучен у людей. Например, олимпийские спортсмены иногда проваливают важное выступление, а лучшие ученики не справляются с экзаменом, если на них давит осознание всей важности этих задач. Однако другие люди в подобной стрессовой ситуации наоборот демонстрируют удивительную производительность.
Чтобы проверить, свойственны ли такие же различия животным, ученые из Университета штата Джорджии разработали компьютерные игры для капуцинов-фавнов, живущих в исследовательском центре. Одни задания были типичными, а другие — сложнее обычного, но с высокой наградой и неприятными последствиями за провал.
Как и люди, обезьяны по-разному реагировали на стрессовую ситуацию. У одних производительность снижалась, а другие, наоборот, справлялись с заданием очень эффективно. До сих пор такие реакции считали свойственными только человеку.
Исследователи также заметили связь реакции на давление у обезьян с гормоном стресса кортизолом. Если его уровень был высок, шансы справиться с заданием уменьшались, и наоборот.
Исследование показало, что похожие реакции на стресс свойственны разным видам и появились эволюционно. Лучшее понимание этих механизмов поможет найти способы смягчить эффект давления.
Анна Лысенко