14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Омикрон» впервые нашли у диких животных
Они могут стать «резервуарами» для вируса, когда пандемия пойдет на спад.
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В декабре и январе исследователи из США выявили около двух десятков белохвостых оленей, зараженных штаммом «омикрон».
Это первое свидетельство того, что этот вариант коронавируса SARS-CoV-2 распространяется и среди животных, сообщает Business Insider.
Зараженные олени обитают в округе Статен-Айленд в Нью-Йорке, где животные тесно взаимодействуют с людьми — они обитают в парках и свободно гуляют по приусадебным участкам. Но на самом деле география распространения штамма может быть неограниченной: в США обитает около 30 миллионов белохвостых оленей.
Другие штаммы SARS-CoV-2 были обнаружены у кошек, собак, хорьков, норок, свиней, кроликов и других животных, которые заразились инфекцией от людей. Например, по данным Министерства сельского хозяйства страны, упонямутые белохвостые олени массово заразились коронавирусом в 15 штатах США.
Ученые опасаются, что олени и другие животные могут стать «резервуарами» для коронавируса даже после того, как COVID-19 станет эндемичной инфекцией для людей, как грипп. В худшем из сценариев вирус у оленей может развиться и мутировать, а затем распространиться на людей в виде более смертельного варианта, но такое развитие событий маловероятно, успокаивают исследователи.
Анна Лысенко