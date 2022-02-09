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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, на сколько лет продлевает жизнь здоровое питание

Они разработали оптимальную диету для долголетия.

Источник: СС0/congerdesign

Здоровая диета может увеличить продолжительность жизни людей среднего возраста на 6−7 лет, преклонного возраста — на три с половиной года, а молодых людей — больше, чем на десятилетие.

К такому выводу пришли исследователи, проанализировав сводки проекта «Глобальное бремя болезней» (Global Burden of Disease), в которых содержатся данные о состоянии здоровья населения во многих странах.

Они отследили, как менялась продолжительность жизни людей в зависимости от употребляемой пищи: фруктов, овощей, муки высшего сорта или цельнозерновой, орехов, бобовых, рыбы, яиц, молочных продуктов, красного мяса, обработанного мяса и сладких напитков.

Затем авторы исследования разработали оптимальную диету для долголетия. Она предусматривает больше бобовых (фасоль, горох, чечевица), цельнозернового овса, ячменя и коричневого риса, орехов, а также меньше красного и переработанного мяса.

 Дневная норма

ПродуктТипичная западная диета (в граммах)Диета долголетия
Цельнозерновые50225
Овощи250400
Фрукты200400
Орехи025
Бобовые0200
Рыба50200
Яйца5025
Молоко300200
Обработанное зерно15050
Красное мясо1000
Переработанное мясо500
Белое мясо7550
Сладкие напитки5000
Растительные масла2525

Учитывая, что люди не всегда могут полностью изменить свой рацион, исследователи также выяснили, что произойдет, если они будут соблюдать оптимальную диету хотя бы наполовину. Оказалось, что продолжительность жизни 20-летних увеличится на 6−7 лет.

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