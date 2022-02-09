15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, на сколько лет продлевает жизнь здоровое питание
Они разработали оптимальную диету для долголетия.
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Здоровая диета может увеличить продолжительность жизни людей среднего возраста на 6−7 лет, преклонного возраста — на три с половиной года, а молодых людей — больше, чем на десятилетие.
К такому выводу пришли исследователи, проанализировав сводки проекта «Глобальное бремя болезней» (Global Burden of Disease), в которых содержатся данные о состоянии здоровья населения во многих странах.
Они отследили, как менялась продолжительность жизни людей в зависимости от употребляемой пищи: фруктов, овощей, муки высшего сорта или цельнозерновой, орехов, бобовых, рыбы, яиц, молочных продуктов, красного мяса, обработанного мяса и сладких напитков.
Затем авторы исследования разработали оптимальную диету для долголетия. Она предусматривает больше бобовых (фасоль, горох, чечевица), цельнозернового овса, ячменя и коричневого риса, орехов, а также меньше красного и переработанного мяса.
|Продукт
|Типичная западная диета (в граммах)
|Диета долголетия
|Цельнозерновые
|50
|225
|Овощи
|250
|400
|Фрукты
|200
|400
|Орехи
|0
|25
|Бобовые
|0
|200
|Рыба
|50
|200
|Яйца
|50
|25
|Молоко
|300
|200
|Обработанное зерно
|150
|50
|Красное мясо
|100
|0
|Переработанное мясо
|50
|0
|Белое мясо
|75
|50
|Сладкие напитки
|500
|0
|Растительные масла
|25
|25
Учитывая, что люди не всегда могут полностью изменить свой рацион, исследователи также выяснили, что произойдет, если они будут соблюдать оптимальную диету хотя бы наполовину. Оказалось, что продолжительность жизни 20-летних увеличится на 6−7 лет.
Анна Лысенко