Ученые описали нового динозавра из Испании весом в 14 тонн

Испанские палеонтологи открыли новый вид длинношеих динозавров, которые обитали на территории страны 70,5 миллионов лет назад. Окаменелости были обнаружены ранее в южных Пиренеях, в испанской Каталонии.
Сообщается, что скелет отлично сохранился и был практически полным, что и дало ученым возможность для его детального изучения. Этот травоядный динозавр, получивший название Abditosaurus kuehnei, достигал в длину 17,5 метров, что примерно вдвое больше длины двухэтажного лондонского автобуса, а его вес составлял около 14 тонн. Шея животного достигала четырех метров, что позволяло ему питаться листьями даже очень высоких деревьев.
Этот новый вид относится к группе титанозавров и является крупнейшим из них, обнаруженным на Иберо-Армориканском острове — древнем регионе, который сейчас включает Иберию и юг Франции. По словам ученых, размеры Abditosaurus kuehnei очень большие и нетипичные для титанозавров, поскольку в верхнем меловом периоде в Европе титанозавры имели малый и средний размеры.
В верхнемеловой период (между 83 и 66 млн лет назад), когда существовал A. kuehnei, Европа представляла собой большой архипелаг, состоящий из десятков островов, и виды, которые эволюционировали там, имеют тенденцию быть относительно небольшими или даже карликовыми по сравнению с их родственниками, живущими на больших массивах суши.
Это в первую очередь связано с ограниченностью пищевых ресурсов на островах. Именно поэтому размеры нового титанозавра застали ученых врасплох.
История исследований, которые привели к описанию нового вида, восходит к 1954 году, когда немецкий палеонтолог Вальтер Кюне собрал первые останки и отправил их в Мадрид. После этого раскопки были остановлены и начались снова лишь в 1986 году. Но спустя несколько лет их снова остановили. Ученые вспомнили об этом месте только в конце 2010-х годах и за несколько лет смогли извлечь все остальные детали скелета этого древнего гиганта.
Кстати, название Abditosaurus означает «забытая рептилия», а конкретный эпитет kuehnei — дань уважения его первоначальному немецкому первооткрывателю.
Напомним, что титанозавры представляют собой группу динозавров-зауроподов, которые стали очень разнообразными и многочисленными в наземных экосистемах мелового периода. Все они были травоядными и передвигались на четырех ногах. У них был небольшой и заостренный череп с маленькими зубами в форме гвоздей, которые использовались для выкорчевывания растительности. Их тело было крепким, с более короткими передними конечностями и длинной шеей и хвостом. У некоторых видов была кожа, покрытая костными пластинами, называемыми остеодермами, которые могли служить защитным щитом или запасом кальция.