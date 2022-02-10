Ученые нашли пещеру, где неандертальцы жили вместе с разумными людьми

Исследователи из Европы и США в течение 30 лет тщательно изучали пещеру в гроте Мандрин, расположенную в 140 километрах к северу от французского средиземноморского города Марсель.
Главным открытием этого исследования стало обнаружение останков и различных инструментов неандертальцев и человека разумного. Находки представляют археологические доказательства того, что эти двоюродные братья-гоминиды могли сосуществовать в одном и том же регионе Европы в течение одного и того же периода времени. Более того, специалисты установили, что неандертальцы и homo sapiens сменяли друг друга в пещере около трех или четырех раз в течение одного года.
Используя новые методы, авторы датировали некоторые человеческие останки примерно 54 тысячами лет назад — почти на 10 тысяч лет раньше, чем предыдущие находки в Европе (за одним исключением одной находки в Греции).
За годы исследований ученые обнаружили сотни тысяч артефактов, которые относятся либо к неандертальцам, либо к современным людям. Например, усовершенствованные каменные орудия, которые использовались homo sapiens для резки или царапания, а также в качестве наконечников для копий. Подобные инструменты почти того же периода были найдены на расстоянии около 3 тысяч километров на территории современного Ливана, что указывает на то, что современные люди с общей культурой, возможно, путешествовали по Средиземному морю.
Результаты исследования меняют представление ученых, что большая часть европейского континента была исключительной территорией неандертальцев до 45 тысяч лет назад.
Однако, по словам специалистов, первое проникновение homo sapiens в этот регион не было успешным. Ученые предполагают, что современные люди жили там лишь в течение очень короткого периода времени, а потом их снова на несколько тысячелетий заменили неандертальцы.