Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Водяной смерч обрушился на побережье Кубы (видео) Выйдя на берег, он валил деревья, обрывал провода и срывал крыши с домов
Фоторепортажи
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
10Празднование Крещения в регионах России
10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли «несчастного» динозавра, страдавшего сильной простудой

Это первая подобная находка в истории.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как и люди, динозавры страдали от респираторных инфекций, выяснили ученые из США.

Они изучили три шейных позвонка молодого диплодоцида по прозвищу Долли — травоядного динозавра с очень длинной шеей, окаменелые останки которого возрастом 150 млн лет были найдены в штате Монтана. На костях исследователи заметили аномальные выступы необычной формы и текстуры. Они располагались в области воздушных мешочков — части дыхательной системы животного.

Компьютерная томография показала, что аномалии в кости образовались в ответ на респираторную инфекцию, которая распространилась на шейные позвонки и вызвала неравномерный рост костей.

«Зная о вероятных симптомах, от которых страдало это животное, вы не можете не пожалеть Долли, когда держите в руках ее кости», — прокомментировала открытие Кэри Вудрафф, соавтор исследования.

Авторы предполагают, что инфекция могла быть вызвана грибком по аналогии с аспергиллезом, который поражает современных птиц и рептилий и может привести к инфекциям костей.

Пора радовать: подарки к 23 февраля и 8 марта с огромными скидками

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь