10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли «несчастного» динозавра, страдавшего сильной простудой
Это первая подобная находка в истории.
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Как и люди, динозавры страдали от респираторных инфекций, выяснили ученые из США.
Они изучили три шейных позвонка молодого диплодоцида по прозвищу Долли — травоядного динозавра с очень длинной шеей, окаменелые останки которого возрастом 150 млн лет были найдены в штате Монтана. На костях исследователи заметили аномальные выступы необычной формы и текстуры. Они располагались в области воздушных мешочков — части дыхательной системы животного.
Компьютерная томография показала, что аномалии в кости образовались в ответ на респираторную инфекцию, которая распространилась на шейные позвонки и вызвала неравномерный рост костей.
«Зная о вероятных симптомах, от которых страдало это животное, вы не можете не пожалеть Долли, когда держите в руках ее кости», — прокомментировала открытие Кэри Вудрафф, соавтор исследования.
Авторы предполагают, что инфекция могла быть вызвана грибком по аналогии с аспергиллезом, который поражает современных птиц и рептилий и может привести к инфекциям костей.
Анна Лысенко