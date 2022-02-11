Ученые «переоткрыли» вымершее животное, похожее на крокодила-гиганта

Примерно 240 миллионов лет назад по Танзании бродили напоминающие крокодилов гиганты с мощной челюстью, длинным хвостом и полным ртом напоминающих ножи зубов.
Ученые из Бирмингемского университета только что «переоткрыли» одно из таких существ, ранее не известное науке.
Дело в том, что Кости похожего на крокодила гиганта были найдены еще в 1963 году и хранились в лондонском музее. Исследователи неофициально называли его Pallisteria angustimentum. Теперь, используя рентгеновскую микротомографию и другие современные методы сканирования, ученые выяснили, что это совершенно другое, уникальное животное, и назвали его Mambawakale ruhuhu. На суахили это означает «древний крокодил из бассейна Рухуху».
Похожий на крокодила великан принадлежит к кладе архозавров — диапсидных пресмыкающихся, представленных в настоящее время крокодилами и птицами (в современной классификации), а в древности — нептичьими динозаврами, птерозаврами и другими животными. Он достигал в длину почти 5 метров.
«Он был бы очень большим и довольно устрашающим хищником», — сказал профессор палеонтологии Ричард Батлер, добавив, что это один из крупнейших хищников среднего триаса.