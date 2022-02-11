19:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли арктических губок, которые питаются окаменелостями
Уникальная экосистема находится глубоко подо льдом в Северном Ледовитом океане.
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Международная команда ученых из Германии, Норвегии и Нидерландов исследовала потухшие вулканические вершины, расположенные глубоко подо льдом в центральной части Северного Ледовитого океана. Короткий теплый сезон и практически постоянный толстый ледяной покров делают местную морскую жизнь крайне скудной, однако недавно ученые обнаружили там уникальную экосистему — процветающую и плотную популяцию губок.
Чтобы выяснить, как эти существа выживают и процветают в таких условиях с недостатком обычных источников пищи, ученые взяли образцы грунта с хребта Лангсет — подводного горного хребта недалеко от Северного полюса, и сравнили эти данные с распределением садов губок на морском дне.
Результаты оказались неожиданными.
Анализ показал, что у губок есть микробные симбионты, которые способствуют метаболизму своих хозяев и помогают им переваривать и растворять сверхтвердый материал окаменелостей.
Ученые отмечают, что никогда ничего подобного в высоких широтах Центральной Арктики они не наблюдали.
Екатерина Гура