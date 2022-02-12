В Лондоне покажут уникальный «барабан» из древнего захоронения

Меловой «барабан» возрастом 5 тысяч лет, найденный в Йоркшире рядом с захоронением троих детей, британские исследователи назвали «самой важной находкой доисторического искусства в Великобритании за последнее столетие».
Этот уникальный артефакт выставят на всеобщее обозрение в Британском музее в Лондоне в рамках выставки «Мир Стоунхенджа», сообщает Guardian. Она откроется 17 февраля.
Вопреки названию, находка не имеет ничего общего с музыкой. Это скульптура из мела с резьбой, созданная примерно тогда же, когда был построен Стоунхендж. Считается, что она служила оберегом для умерших детей на их пути в загробный мир.
«Барабан» обнаружили в 2015 году на раскопках рядом со старым поместьем в деревне Бертон-Агнес. Последние несколько лет специалисты посвятили изучению этого уникального предмета.
В своем заявлении Британский музей назвал барабан «одним из самых искусно украшенных предметов этого периода, найденных где-либо в Великобритании или Ирландии».
В стране были обнаружены только три похожих предмета. Это бочкообразные цилиндры из неолитических детских захоронений, известные как «Фолктонские барабаны». Однако ученые утверждают, что уникальный стиль этих артефактов присущ многим другим объектам, обнаруженным в окрестностях Стоунхенджа. Это свидетельствует о существовании единой культуры, которая процветала в неолитической Британии 5 тысяч лет назад.