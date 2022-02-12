18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Над заливом в Греции пролетела гигантская стая скворцов
Удивительное зрелище.
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Жители города Патры в Греции сняли на видео гигантскую стаю скворцов, пролетающую над Коринфским заливом.
Необычное зрелище заметили возле моста Рион — Андирион, соединяющего город Рион на Пелопоннесе с городом Андирион на другом берегу залива, сообщает Greek Reporter.
Явление на видео носит название мурмурация. Птицы сбиваются в огромные стаи для скоординированного полёта. Так им проще защищаться от хищников.
Анна Лысенко