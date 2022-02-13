14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Йемена построил рекордную «башню» из яиц
Он установил их друг на друга.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мохаммед Мукбель из Йемена попал в Книгу рекордов Гиннесса с необычным достижением: он выстроил «башню» из яиц, установив их друг на друга.
Годом ранее Мукбель уже претендовал на рекорд, выстроив подобным образом три яйца.
Новый рекорд был установлен в Стамбуле. «Многие люди в мире не осознают, насколько тяжелой работой является балансировка», — сказал рекордсмен, добавив, что она требует огромного терпения, сосредоточенности и спокойствия.
«Самым сложным в этой попытке было найти центр тяжести каждого яйца из-за его уникальной формы и текстуры», — рассказал он.
Анна Лысенко