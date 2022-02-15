09:33 (мск),
Как выжить в потоке плохих новостей: рассказываем
Учимся «отключаться» от реальности.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Чтобы противостоять негативным новостям со всех сторон, важно понимать следующие моменты.
Во-первых, новости и реальный мир — отнюдь не одно и то же. Мир гораздо многограннее ленты новостей, которую можно попросту не листать в режиме нон-стоп.
Во-вторых, нужно осознать, что очень многое мы не в силах контролировать. Спросите себя, можете ли вы развернуть летящий в сторону Земли метеорит? Остановить распространение коронавируса? А сделать так, чтобы доллар был снова по 30 рублей, а евро — по 40? Конечно, нет. На многое в жизни мы не в состоянии повлиять, но мы можем управлять своими эмоциями и реакцией на то или иное событие.
В-третьих, помните про негативное искажение. Наш мозг гораздо активнее реагирует на плохие новости, чем на хорошие. И вероятнее, что глаз «зацепится» за что-то резонансное и трагически окрашенное, нежели чем за рядовую новость. Отчасти именно по этой причине в СМИ чаще обсуждаются стихийные бедствия, смерти и катастрофы.
Потребляйте информацию, но не перегружайте себя ей. Сократите время чтения новостей до 10−15 минут в день. Этого будет достаточно, чтобы узнать главные события в стране и мире, а свободное время гораздо лучше потратить на семью и отдых.
Потребляйте информацию более медленно и осознанно, чем мы все привыкли. Не ставьте перед собой цель пролистать всю новостную ленту и прочитать всевозможные источники. Выберите для себя пару-тройку самых интересных и надежных и заглядывайте только в них. Это позволит избежать стресса.
Недосып меняет гормональный фон: появляется апатия и плохое настроение, повышается количество гормонов стресса, а гормонов счастья, наоборот, становится меньше.
Именно во сне вырабатывается гормон роста, который отвечает за восстановление нашего организма, в том числе и нервной системы. Особенно, если мы ложимся до полуночи.
Важно чередовать виды деятельности: от физической нагрузки к умственной. Во время занятий спортом восстанавливаются функции головного мозга за счет поступления кислорода, а при умственной нагрузке — мышечная система за счет улучшения кровотока в мышцах.
Чередование работы или учебы с физической активностью благотворно влияет на работу обменных процессов организма, а вместе с этим ускоряется восстановление нервной системы и снижается уровень тревожности.
Когда случается стрессовое событие, очень важно сместить фокус на нечто другое, чтобы отстраниться от ситуации.
Эффективный способ — сделать что-то хорошее для себя или окружающих. Поэтому, если из-за плохих новостей вы ощущаете потерю контроля над происходящим, самое время помочь друзьям, стать волонтером, донором или сделать что-то хорошее для себя, что гарантированно принесет радость.
Основной источник стресса — перенапряжение, поэтому в борьбе с ним отлично помогает отдых. Но это не значит, что нужно целыми днями сидеть перед телевизором — отдыхайте активно, отправляйтесь на природу, на свежий воздух. Старайтесь периодически отключаться от новостного потока и уделять время себе и своему организму.
Медитация и дыхание — верные помощники в преодолении психологической нестабильности. В Университете Джона Хопкинса провели исследование и выявили прямую взаимосвязь между медитацией и снижением уровня тревожности. Эффект от медитации сравним с эффектом от антидепрессантов. А еще медитация помогает переключить работу мозга и сосредоточиться на себе, а не на «шуме» вокруг, в том числе информационном.
Дыхательные техники приносят не меньше пользы: улучшают кровообращение, способствуют ускорению обмена веществ и снижают нервное напряжение.
Если вы хотите заняться медитацией, но не знаете, с чего начать — установите приложение NAMKA, в котором можно практиковать углубленную медитацию. Это поможет углубиться в духовную практику и качественно изменить жизнь.
Медитировать с помощью приложения можно самостоятельно, выбирая интервал гонга и сопровождение. Первый месяц медитируйте бесплатно — для этого введите промокод MF3M.
Отключаться от стрессовых ситуаций помогают занятия спортом. К тому же, благодаря физической активности организм становится более устойчивым к эмоциональным воздействиям.
Наибольший эффект будет от упражнений, где нужны регулярные повторения (например, бег). Так организм сможет расслабиться и адекватно реагировать на стресс.
Употребляйте в пищу продукты, которые способствуют выработке гормона счастья — серотонина — и, как следствие, улучшению настроения. Среди таких продуктов — бананы, сыр, шоколад, молочные продукты, мясо индейки, кролика и многие другие.
При этом крайне желательно ограничить употребление сахара, кофеина и жирной пищи. Перестаньте перекусывать, если вам скучно и если вы не голодны. И, конечно, не принимайте пищу перед сном.
Как известно, запахи способны оказывать благоприятное влияние на наш организм. Они могут взбодрить, расслабить или успокоить.
Обратите внимание на ароматерапию: успокаивающе действуют эфирные масла розы, лаванды, жасмина, кипариса, бергамота, мяты, сандала. Найдите своего ароматного «помощника» для снятия напряжения.