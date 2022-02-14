Маленький итальянский город установил рекорд по количеству долгожителей

Крошечная итальянская коммуна Пердасдефогу, расположенная в горах юго-восточной Сардинии, прославилась на весь мир своими долгожителями. Дело в том, что 13 февраля свой 100-летний юбилей отпраздновал уже 9-й человек в коммуне по имени Витторио Лай, а 21 февраля однофамилица и соседка Витторио Пиучия Лай также отметит 100 лет и станет уже десятой долгожительницей в городке.
Своим секретом долголетия Витторио назвал три простых правила: никогда не выходить из-за стола с полным желудком, есть меньше мяса и больше фруктов, и пить мало кофе. А вот Пиучия считает, что все дело в любви и дружбе, а также «семейной» атмосфере их городка. Кстати, супруге Витторио Марии сейчас уже 97 лет, так что совсем скоро в городе будет новый 100-летний житель.
С населением всего 1765 человек, Пердасдефогу уникален тем, что количество долгожителей в городе в 16 раз превышает средний показатель по стране и является абсолютным рекордсменом в мире по количеству людей старше 100 лет, живущих в городке такого размера.
Кстати, сам регион Сардинии входит в пятерку регионов мира с высокой концентрацией людей, перешагнувших рубеж столетия. На острове проживает 534 человека в возрасте 100 лет и старше.
Коммуна Пердасдефогу прославилась в 2012 году, когда семья Мелис, состоящая из девяти братьев и сестер, вошла в Книгу рекордов Гиннеса как старейшие из ныне живущих братьев и сестер на Земле, общий возраст которых составил 818 лет.
Самым долгоживущим жителем города на сегодняшний день является Консолата Мелис, старшая из братьев и сестер, которая умерла в 2015 году в возрасте 108 лет. Антонио Брунду, которому в марте исполняется 104 года, является нынешним старейшим жителем.
Обычно весь город собирается вместе, чтобы отметить 100-летие кого-то из местных, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, Лай отпраздновал это событие в кругу своей семьи и самых близких друзей. А вот Пиучия намерена улететь на свой юбилей в Милан к сыновьям, там она также встретится и примет поздравление от мэра города Джузеппе Сала.
Несколько ученых изучали Пердасдефогу, пытаясь объяснить феномен местного долголетия. Специалисты считают, что своим возрастом и бодростью местные жители обязаны чистому горному воздуху, активному образу жизни, а также диетой, содержащей большое количество свежих овощей.