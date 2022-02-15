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13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

8 знаменитых метеоритов, упавших в России

Девять лет назад астероид массой 13 тысяч тонн вошел в атмосферу Земли и взорвался над Челябинском.

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Вспоминаем, какие еще крупные метеориты и астероиды сотрясали небо над Россией.

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Великий Устюг

Метеорит, упавший 25 июня 1290 у деревни Котовалово под Великим Устюгом, был описан в «Житии Прокопия Праведного» XVI века. Священники внезапно увидели в небе «каменную тучу», которая закрыла солнце и превратила день в ночь. В небе загрохотало, заполыхали молнии, начал идти дождь из раскаленных камней, которые выжигали целые проплешины в местных лесах, однако люди и скот остались живы.

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Сихотэ-Алинский метеорит

Этот метеорит входит в десятку крупнейших в мире. 12 февраля 1947 года он вошел в атмосферу Земли, где еще в полете раздробился на тысячи фрагментов и выпал железным дождем на площади 35 квадратных километров в тайге Приморского края.

Только в эпицентре падения ученые обнаружили 106 кратеров и воронок диаметром от 1 до 28 метров. Глубина самой большой «ямы» достигала 6 метров. Исследователям удалось собрать 3,5 тыс. фрагментов метеорита общей массой 27 тонн.

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Тунгусский метеорит

Загадочное событие, произошедшее 17 июня 1908 года в небе над Енисейской губернией, обросло домыслами, легендами и теориями конспирологов. Но вот что о нем известно на самом деле: около семи часов утра в июне 1908 года на юго-востоке над рекой Подкаменная Тунгуска пролетел большой огненный шар. Он был настолько крупным и ярким, что этот полет заметили в 600 км от места происшествия.

Спустя несколько минут болид взорвался в воздухе над незаселенной тайгой на высоте 7-10 км. Ударная волна была настолько сильной, что ее зафиксировали обсерватории по всему миру. Она веером повалила деревья на гигантской площади в 2150 квадратных километров. Начался огромный лесной пожар, а небо и облака в регионе светились по ночам еще несколько недель.

Позже ученые подсчитали, что мощность Тунгусского метеорита составила 10−40 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует энергии средней водородной бомбы.

РИА "Новости"
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Челябинский метеорит

15 февраля 2013 года астероид размером около 19,8 метра в поперечнике и массой 13 тысяч тонн вошел в земную атмосферу и, «затормозив» над Челябинском, взорвался. Мощность взрыва, по оценкам NASA, составила от 300 до 500 килотонн. Это примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Ударные волны от взрыва ощущались не только в Челябинской области, но и в соседнем Казахстане. В городе пострадали многие постройки, около 2 тысяч человек получили ранения. Позже исследователи достали самые крупные фрагменты астероида со дна озера Чебаркуль. Их общая масса составила 654 кг.

Japan Meteorological Agency
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Камчатский метеорит

18 декабря 2018 года над акваторией Берингова моря взорвался метеорит массой около 1600 тонн и диаметром от 9 до 14 метров. Мощность взрыва, выяснили ученые, достигла 173 килотонны, что в 7 раз превышает силу взрыва атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму.

Jon Taylor/CC BY-SA 2.0
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Кунашак

Метеорит весом около 200 килограмм упал 11 июня 1949 года на территории Кунашакского района Челябинской области. Очевидцы вспоминали, как дрожала земля во время его падения, а в нескольких домах лопнули стекла. Осколки метеорита упали в местное озеро.

РИА "Новости"
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Катавский болид

9 апреля 1941 года явление в Катав-Ивановском районе Челябинской области жители нескольких деревень увидели, как в предрассветном небе внезапно появился летящий с большой скоростью огненный шар. Его полет сопровождался гулом и грохотом, похожим на шум от мчащегося на всех парах паровоза. Позже были найдены несколько осколков упавшего метеорита, однако научным исследованиям помешала начавшаяся война.

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Стерлитамак

17 мая 1990 года железный метеорит массой 300 кг упал на поле совхоза «Стерлитамакский» в 20 км западнее города Стерлитамака. Впервые после падения Сихотэ-Алинского метеорита очевидцы наблюдали, как из-за падения метеорита в земле образовались кратеры.

Анна Лысенко

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