13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
8 знаменитых метеоритов, упавших в России
Девять лет назад астероид массой 13 тысяч тонн вошел в атмосферу Земли и взорвался над Челябинском.
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Вспоминаем, какие еще крупные метеориты и астероиды сотрясали небо над Россией.
Великий Устюг
Метеорит, упавший 25 июня 1290 у деревни Котовалово под Великим Устюгом, был описан в «Житии Прокопия Праведного» XVI века. Священники внезапно увидели в небе «каменную тучу», которая закрыла солнце и превратила день в ночь. В небе загрохотало, заполыхали молнии, начал идти дождь из раскаленных камней, которые выжигали целые проплешины в местных лесах, однако люди и скот остались живы.
Сихотэ-Алинский метеорит
Этот метеорит входит в десятку крупнейших в мире. 12 февраля 1947 года он вошел в атмосферу Земли, где еще в полете раздробился на тысячи фрагментов и выпал железным дождем на площади 35 квадратных километров в тайге Приморского края.
Только в эпицентре падения ученые обнаружили 106 кратеров и воронок диаметром от 1 до 28 метров. Глубина самой большой «ямы» достигала 6 метров. Исследователям удалось собрать 3,5 тыс. фрагментов метеорита общей массой 27 тонн.
Тунгусский метеорит
Загадочное событие, произошедшее 17 июня 1908 года в небе над Енисейской губернией, обросло домыслами, легендами и теориями конспирологов. Но вот что о нем известно на самом деле: около семи часов утра в июне 1908 года на юго-востоке над рекой Подкаменная Тунгуска пролетел большой огненный шар. Он был настолько крупным и ярким, что этот полет заметили в 600 км от места происшествия.
Спустя несколько минут болид взорвался в воздухе над незаселенной тайгой на высоте 7-10 км. Ударная волна была настолько сильной, что ее зафиксировали обсерватории по всему миру. Она веером повалила деревья на гигантской площади в 2150 квадратных километров. Начался огромный лесной пожар, а небо и облака в регионе светились по ночам еще несколько недель.
Позже ученые подсчитали, что мощность Тунгусского метеорита составила 10−40 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует энергии средней водородной бомбы.
Челябинский метеорит
15 февраля 2013 года астероид размером около 19,8 метра в поперечнике и массой 13 тысяч тонн вошел в земную атмосферу и, «затормозив» над Челябинском, взорвался. Мощность взрыва, по оценкам NASA, составила от 300 до 500 килотонн. Это примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Ударные волны от взрыва ощущались не только в Челябинской области, но и в соседнем Казахстане. В городе пострадали многие постройки, около 2 тысяч человек получили ранения. Позже исследователи достали самые крупные фрагменты астероида со дна озера Чебаркуль. Их общая масса составила 654 кг.
Камчатский метеорит
18 декабря 2018 года над акваторией Берингова моря взорвался метеорит массой около 1600 тонн и диаметром от 9 до 14 метров. Мощность взрыва, выяснили ученые, достигла 173 килотонны, что в 7 раз превышает силу взрыва атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму.
Кунашак
Метеорит весом около 200 килограмм упал 11 июня 1949 года на территории Кунашакского района Челябинской области. Очевидцы вспоминали, как дрожала земля во время его падения, а в нескольких домах лопнули стекла. Осколки метеорита упали в местное озеро.
Катавский болид
9 апреля 1941 года явление в Катав-Ивановском районе Челябинской области жители нескольких деревень увидели, как в предрассветном небе внезапно появился летящий с большой скоростью огненный шар. Его полет сопровождался гулом и грохотом, похожим на шум от мчащегося на всех парах паровоза. Позже были найдены несколько осколков упавшего метеорита, однако научным исследованиям помешала начавшаяся война.
Стерлитамак
17 мая 1990 года железный метеорит массой 300 кг упал на поле совхоза «Стерлитамакский» в 20 км западнее города Стерлитамака. Впервые после падения Сихотэ-Алинского метеорита очевидцы наблюдали, как из-за падения метеорита в земле образовались кратеры.
Анна Лысенко