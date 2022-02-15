13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зоопарк назвал трубкозуба в честь персонажа Роулинг из-за внешнего сходства
Пока не известно, мальчик это или девочка.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Честерском зоопарке (Великобритания) впервые родился трубкозуб.
Кличку для пока безволосого малыша выбирали недолго. Его решили назвать в честь эльфа Добби — персонажа «Гарри Поттера», который хорошо запомнился детям и взрослым своей необычной внешностью: большими ушами, длинным носом и лысой головой.
Рождение Добби стало для зоопарка приятным сюрпризом — никто из сотрудников не ожидал, что у пары трубкозубов, самки Они восьми лет и самца Кооса шести лет, родится потомство.
Еще несколько недель сотрудники заведения не будут знать, мальчик Добби или девочка. Сейчас за малышом наблюдают круглые сутки, поскольку родители-трубкозубы известны своей неуклюжестью. Но «няньки» Добби готовы прийти ему на помощь в любую минуту.
«Поскольку малыш такой крошечный и хрупкий, мы защищаем его от любых случайных ударов, помогая маме с дополнительным кормлением в течение ночи, пока детеныш немного не окрепнет», — рассказал менеджер зоопарка Дэйв Уайт.
Анна Лысенко