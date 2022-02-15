Ученые открыли новый вид древних крокодилов, которые питались динозаврами

Австралийские ученые описали новый вид древнего крокодила, который бродил по Земле в меловом периоде. Окаменелости доисторической рептилии были обнаружены в 2010 году на частной ферме в Квинсленде, недалеко от формации Уинтон — геологического пласта горных пород, возраст которого составляет около 95 миллионов лет.
Более десяти лет потребовалось специалистам, чтобы собрать воедино найденные кости и обследовать их в лаборатории. Это осложнялось тем, что скелет крокодила был частично раздроблен и сохранился лишь на 35 процентов. Несмотря на это, исследователи смогли восстановить почти полный череп животного и определить его вид. Оказалось, что найденный 2,5-метровый скелет принадлежит совершенно новому виду, которому дали название Сonfractosuchus sauroktonos.
Ученые использовали технологии рентгеновского и компьютерного сканирования, чтобы создать трехмерную модель крокодила, но во время исследования они обнаружили в желудке хищника частично переваренные останки молодого динозавра-орнитопода.
Хотя они не смогли классифицировать конкретный вид динозавра, специалисты описали его как подростка весом почти 1,7 килограмма. Ученые полагают, что динозавры не были основным источником пищи для крокодилов, но молодые особи представляли собой легкую добычу и входили в рацион древних рептилий.
Отмечается, что это первое свидетельство того, что крокодилы охотились на динозавров в Австралии.
По словам ученых, этот доисторический крокодил и его последняя трапеза могут дать ответы на вопросы взаимоотношений и поведения животных, населявших Австралию миллионы лет назад.
Напомним, что Confractosuchus sauroktonos —это уже второй крокодил, найденный в формации Уинтон в Квинсленде. А в октябре 2019 года там был открыт новый вид птерозавра возрастом 96 миллионов лет, пишет CNN.