17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили радиогалактику невиданных ранее размеров
Еще одна загадка Вселенной.
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Астрономы открыли крупнейшую из когда-либо обнаруженных галактик, простирающуюся в космосе на расстояние в 16,3 миллиона световых лет.
Гигантская структура удалена от нас на 3 миллиарда световых лет. Галактика получила название Алкионей в честь гиганта из древнегреческой мифологии.
Радиогалактики представляют собой особый тип галактик, которые обладают намного большим радиоизлучением по сравнению с остальными галактиками. Они представляют собой еще одну загадку во Вселенной из-за необычной структуры. Кроме скопления звезд, вращающихся вокруг галактического ядра с черной дырой в центре, они состоят также из колоссальных струй в виде лопастей или лепестков, вырывающихся из галактического центра.
Считается, что эти джеты провоцируются черной дырой. Вопреки распространенным представлениям, черная дыра не только поглощает материал из гигантского аккреционного диска вокруг себя. Часть этого материала каким-то образом направляется из внутренней области аккреционного диска к полюсам, где выбрасывается в космос в виде струй ионизированной плазмы со скоростью, близкой к скорости света.
Эти струи могут преодолевать огромные расстояния, а затем превращаться в гигантские «лопасти» радиогалактик. Такие структуры считаются нормальным явлением, они есть даже у Млечного Пути, говорят астрономы. Однако в некоторых галактиках они вырастают до необъяснимых масштабов.
Ученые надеются, что их открытие лучше поможет понять силы, которые движут ростом гигантских радиогалактик.
Анна Лысенко