Гигантская картина из песка в ОАЭ попала в Книгу рекордов Гиннесса

Гигантская картина из песка, площадью 23 267,57 квадратных метра, изображающая карту ОАЭ и портреты лидеров страны (в том числе шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна, которого считают отцом-основателем ОАЭ) официально побила мировой рекорд. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самое большое изображение на песке.
Владельцем картины стал Клуб спортивной авиации Абу-Даби, а ее создателем выступил художник Натаниэль Алапиде.
Сообщается, что на создание песчаной картины ушло 30 дней и 150 грузовиков с песком весом 80 тонн каждый. В изображении был использован песок четырех разных цветов, который доставляли из пустыни ОАЭ.
Известно, что гигантское произведение было закончено 29 января 2022 года и тогда же создатели картины подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса, которую рассмотрели и одобрили всего за две недели.