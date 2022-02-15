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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантская картина из песка в ОАЭ попала в Книгу рекордов Гиннесса

На ее создание ушло 30 дней и 12 тысяч тонн разноцветного песка.

Гигантская картина из песка, площадью 23 267,57 квадратных метра, изображающая карту ОАЭ и портреты лидеров страны (в том числе шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна, которого считают отцом-основателем ОАЭ) официально побила мировой рекорд. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самое большое изображение на песке.

Владельцем картины стал Клуб спортивной авиации Абу-Даби, а ее создателем выступил художник Натаниэль Алапиде.

Сообщается, что на создание песчаной картины ушло 30 дней и 150 грузовиков с песком весом 80 тонн каждый. В изображении был использован песок четырех разных цветов, который доставляли из пустыни ОАЭ.

Известно, что гигантское произведение было закончено 29 января 2022 года и тогда же создатели картины подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса, которую рассмотрели и одобрили всего за две недели.

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