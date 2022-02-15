Ученые попытаются разгадать тайну «лохматого марсианина» с доски Хокинга

На лондонской выставке, посвященной жизни и научной деятельности легендарного физика Стивена Хокинга, демонстрируется уникальный экспонат — доска, исписанная каракулями, формулами, загадочными терминами и рисунками, которую Хокинг хранил нетронутой более 35 лет.
Записи на доске были сделаны в 1980 году, когда Хокинг принимал участие в конференции по суперпространству и супергравитации в Кембриджском университете, сообщает Guardian.
Пытаясь создать космологическую «теорию всего» — набор уравнений, который сочетал бы правила общей теории относительности и квантовой механики — Хокинг и его коллеги использовали доску для записи идей и шуток на тему, заполнив ее наполовину готовыми уравнениями, запутанными каламбурами и непостижимыми рисунками.
Спустя 40 лет она все еще сбивает с толку и физиков, и биографов ученого. В Музее науки, где экспонируется доска, надеются, что друзья и коллеги ученого, умершего в 2018 году в возрасте 76 лет, помогут расшифровать эти загадки. Например, почему осьминог перелезает через кирпичную стену, кто такой «лохматый марсианин», что означает «ступорная симметрия» или «супергравитация Exxon»?
Возможно, среди шуток и карикатур кроются идеи, которые последователи гениального ученого смогут осмыслить и развить.
Стивен Хокинг родился в Англии 8 января 1942 года. Изучая космологию в Кембриджском университете, в 1963 году Хокинг узнал, что смертельно болен. Ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС) и дали не более 2 лет жизни. Однако ученый прожил более пяти десятилетий, публикуя новаторские работы о черных дырах, теории Большого взрыва и общей теории относительности.