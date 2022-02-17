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12:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые создали опреснитель морской воды за четыре доллара

Этот прибор поможет решить проблему питьевой воды в нуждающихся странах.

Международная команда специалистов из США и Китая создала универсальный и простой прибор, способный превращать морскую воду в пресную питьевую.

Опреснитель они собрали из доступных и дешевых материалов, стоимостью менее пяти долларов.

Прибор работает за счет циркуляции воды разной температуры и солености, его располагают на поверхности водоема. Внизу прибора находятся специальные отверстия, через которые соленая вода поступает в «нагревательную камеру», которая, в свою очередь, поглощает свет, помогающий соленой воде испаряться. Этот водяной пар без соли поднимается наверх и оседает на наклонной плоскости, с которой стекает в бак. Это и есть готовая питьевая вода.

По словам инженеров, опреснителя площадью в один квадратный метр хватит, чтобы обеспечить питьевой водой семью из трех человек, а его низкая стоимость делает прибор максимально доступным.

Ученые надеются, что их разработка позволит решить актуальную проблему нехватки питьевой воды в бедных странах, в условиях меняющегося климата и в зонах стихийных бедствий.

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