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15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В крымском зоопарке детенышу альпака дали «коронавирусное» имя

За необычную кличку проголосовали пользователи соцсетей.

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В зверинце Бахчисарайского парка миниатюр определились с именем для полуторамесячного детеныша альпака. Малыша, появившегося на свет в Рождество, назвали Стопкоронавирус.

Такое необычное имя ему дали пользователи соцсетей, которые голосовали за разные варианты онлайн. В комментариях они также предложили сокращенно называть его Стопкой.

Имя, которое можно принять за шутку, выбрали не случайно — у белого альпака на мордочке есть черное пятно, напоминающее защитную медицинскую маску. А потому связей с пандемией избежать не удалось.

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Представители зверинца сообщили, что малыш сейчас живет в вольере вместе с родителями и другими сородичами. Он полностью здоров и активен.

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