18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали самые точные часы в истории
По словам физиков, они сбиваются всего на секунду за 300 миллиардов лет работы.
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Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон создали самые точные в истории атомные часы на оптической решетке. Они отслеживают резонанс частот атомов, что позволяет им измерять время с невероятной точностью. Ученые утверждают, что их разработка может потерять лишь одну секунду за каждые 300 миллиардов лет.
По словам профессора физики и старшего автора исследования Шимона Колковица, часы на оптической решетке уже являются лучшими и самыми точными в мире. Однако специалисты продолжают работать над улучшением их производительности. Эти новые часы отличаются более совершенной конструкцией, так как в их «часовом механизме» объединены сразу шесть атомов стронция. Возможность сравнивать колебания этих атомов и обеспечила рекордную точность измерения времени.
Ученые отмечают, что новые атомные часы станут незаменимым помощником в поисках темной материи и гравитационных волн, поскольку такая точность позволит выявлять мельчайшие изменения гравитационного поля, на которое должна влиять темная материя.
Екатерина Гура