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11:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

У астероида впервые нашли три спутника

Ученые разработали новый метод обнаружения небольших объектов в космосе.

Источник: ESO/Berdeu et al., Yang et al.

Международная группа астрономов обнаружила у астероида (130) Электра сразу три спутника. Это делает Электру первой когда-либо обнаруженной четверной системой астероидов, говорят исследователи.

Сам астероид диаметром около 260 км был открыт еще в XIX веке. Он вращается в главном поясе — области Солнечной системы, расположенной между орбитами Марса и Юпитера, где скопилось множество астероидов и малых планет.

Луны у астероидов тоже были обнаружены не впервые. Ученым известно более 1,1 млн астероидов, и более 150 из них имеют по крайней мере одну луну. Такие спутники трудно обнаружить из-за их маленького размера и слабой освещенности.

Первую луну Электры, обозначенную S/2003 (130) 1, обнаружили в 2003 году. Она имеет диаметр всего 6 километров и вращается вокруг Электры на среднем расстоянии около 1300 километров.

В 2014 году астрономы заметили второй спутник — S/2014 (130) 1. Его диаметр всего 2 км, а среднее орбитальное расстояние составляет 500 км.

Третий спутник, обнаруженный в недавнем исследовании, получил название S/2014 (130) 2. Он еще меньше и вращается еще ближе: всего 1,6 км в поперечнике при орбитальном расстоянии в 340 км.

Чтобы найти его, команда использовала архивные данные с прибора SPHERE, прикрепленного к Очень большому телескопу Европейской южной обсерватории, и пропустила их через специальную программу и дополнительные алгоритмы, чтобы отсеять визуальный шум. Как только компьютеры завершили обработку, рядом с Электрой стало четко видно третью луну.

Новый метод обнаружения небольших космических объектов можно будет использовать в будущих исследованиях.

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Анна Лысенко

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