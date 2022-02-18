В Казани редакция Enter и «Водоканал» разместили плакаты в местах, где проходят ремонтные работы по водоснабжению и водоотведению.— Ulyssa (@Ullyssas) February 16, 2022
«Идея проекта в том, чтобы сделать надоевшие горожанам коричневые заборы не такими скучными и показать, что ремонтные работы — точно не навсегда».© pic.twitter.com/RgP0ZQIsGX
17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Водоканал» в Казани развесил по городу шуточные плакаты-мемы
На плакатах обыгрывается тема воды и ее временного отсутствия, а сами они украшают места проведения ремонтных работ.