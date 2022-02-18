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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Водоканал» в Казани развесил по городу шуточные плакаты-мемы

На плакатах обыгрывается тема воды и ее временного отсутствия, а сами они украшают места проведения ремонтных работ.

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В середине февраля в нескольких районах Казани на заборах, загораживающих ремонтные работы водопроводных коммуникаций, появились смешные плакаты про воду, обыгрывающие популярные песни, шутки и мемы.

Оказалось, что это инициатива казанского «Водоканала» совместно с интернет-журналом о жизни в Казани Enter. Проект, посвященный воде, ремонтным работам по водоснабжению и водоотведению был придуман, чтобы «разбавить городскую суету и серость», повеселить горожан и напомнить им, что ремонтные работы и отсутствие воды — не навсегда.

Сообщается, что в ближайшее время такие же шуточные плакаты появятся и в других частях города, где «Водоканал» проведет ремонтные работы.

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