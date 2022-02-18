17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Возле Чернобыля заметили необычную косулю
Животное обладает уникальным кремовым окрасом.
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Удивительное животное заметили в середине февраля недалеко от Чернобыля. Сотруднику заповедника Сергею Домашевскому удалось не только увидеть, но и сфотографировать косулю, которая отличается от своих сородичей необычным кремовым окрасом.
По словам специалистов, с радиацией такая особенность никак не связана. Кроме того, косуля не является альбиносом, так как ее шерсть имеет рыжие подпалины, а глаза — натуральный коричневый цвет. Однако встретить в природе кремовую косулю, и, тем более, сфотографировать ее удается крайне редко.
Екатерина Гура