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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Возле Чернобыля заметили необычную косулю

Животное обладает уникальным кремовым окрасом.

Удивительное животное заметили в середине февраля недалеко от Чернобыля. Сотруднику заповедника Сергею Домашевскому удалось не только увидеть, но и сфотографировать косулю, которая отличается от своих сородичей необычным кремовым окрасом.

По словам специалистов, с радиацией такая особенность никак не связана. Кроме того, косуля не является альбиносом, так как ее шерсть имеет рыжие подпалины, а глаза — натуральный коричневый цвет. Однако встретить в природе кремовую косулю, и, тем более, сфотографировать ее удается крайне редко.

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