18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Беринговом море впервые заметили исчезающих китов
Раньше они не заплывали так далеко на север в это время года.
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В Беринговом море между Аляской и Россией впервые зимой были замечены находящиеся под угрозой японские киты.
Животных заметил капитан судна по вылову трески Джош Тросвиг, который на протяжении десятков лет выходит в море в этом регионе. Позже его наблюдение было подтверждено Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
«Я наблюдал за кормлением многих тысяч китов за 35 лет плавания в северной части Тихого океана и Беринговом море, но такого еще не встречал», — цитирует NOAA слова капитана.
Японские киты, на которых раньше велась интенсивная охота, занесены в Красный список Международного союза охраны природы как находящихся под угрозой исчезновения. Сегодня главными угрозами для них являются столкновения с кораблями, застревание в рыболовецких сетях и загрязнение окружающей среды. Популяция оценивается в 400 животных в Охотском море и еще около сотни в восточной части Тихого океана.
Пролив рядом с островом Унимак, где были замечены киты, является основным судоходным путем между северо-западом Тихого океана и Китаем, Японией и Южной Кореей. Для моряков уже выпустили предупреждение о возможной встрече с краснокнижными китами.
Анна Лысенко